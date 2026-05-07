El fondo Scale4Impact financia a GetUp y NeurekaLab con 150.000 euros

El fondo Scale4Impact, impulsado por Fundación Ship2B y Bikai Venture Philanthropy, ha aprobado recientemente una financiación total de 150.000 euros para la Fundación GetUp y NeurekaLab Con esta decisión, se cierra la cuarta edición del programa, cuyo objetivo es potenciar el crecimiento de empresas, startups o entidades sociales que abordan el reto de la inclusión social de colectivos vulnerables a través del empleo y la educación.

La Fundación GetUp trabaja para promover la inserción laboral digna y sostenible de personas con hijos menores o jóvenes a cargo. Lo hace a través de Get Ready, un programa de acompañamiento integral que mejora sus competencias profesionales, financieras y vitales, y las prepara para acceder al mercado laboral con empleos significativos, estables y dignos. Tras su participación en el programa, el comité de financiación de Scale4Impact ha aprobado una financiación de 75.000 euros para impulsar el crecimiento de su modelo y ampliar su impacto.

Por su parte, NeurekaLab recibirá otros 75.000 euros para continuar desarrollando y expandiendo su solución tecnológica que permite detectar e intervenir de forma precoz en niñas y niños de 5 a 12 años con dificultades de aprendizaje como la dislexia, la discalculia o el TDAH en centros de educación primaria.

Con el cierre de esta cuarta edición, Scale4Impact consolida un modelo basado en el Venture Philanthropy, una estrategia que combina financiación y acompañamiento estratégico, situándose entre la filantropía y la inversión para impulsar entidades con alto impacto social y medioambiental.

Según Guillerm Bargalló, program manager de Scale4Impact, "nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo realizado por parte de las entidades. Este programa demuestra que, en 8 meses de formación y acompañamiento intensivo, junto a la financiación final, podemos materializar el trabajo que de otra forma tardarían 3 años en lograr, por lo que podemos amplificar el impacto y ayudar a más personas en un menor espacio de tiempo".

Además de las dos entidades financiadas, A90Grados, empresa que trabaja con jóvenes y sus familias para promover el bienestar digital y visibilizar los riesgos del juego de azar a través de recursos y experiencias gamificadas como escape rooms, formaciones y actividades educativas que fomentan hábitos digitales saludables, contará con un apoyo estratégico con el fin de reforzar su modelo y consolidar el impacto.

Acompañamiento y etapas del programa

Scale4Impact combina financiación y acompañamiento estratégico para impulsar el crecimiento de proyectos que promueven la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables a través de la educación y el empleo.

Durante los nueve meses de programa, los proyectos participantes (8 en la primera fase y los 3 finalistas) han trabajado en el fortalecimiento de su modelo, la medición y gestión del impacto y su preparación para la captación de financiación, a través de webinars online, bootcamps presenciales y mentorías con expertos personalizadas.

Quinta edición en curso

En sus cuatro ediciones, Scale4Impact ha impulsado 22 proyectos, de los cuales seis han recibido financiación, como es el caso de PROTEGEmos y Fundación SomosF5 en la tercera edición; y Fundación GetUp y NeurekaLab en la cuarta. En total, el programa ha movilizado 330.000 euros en financiación para iniciativas de alto impacto social.

Actualmente, el programa ha cerrado la convocatoria de su 5ª edición con una cifra récord de 133 candidaturas recibidas de todo el territorio español, consolidando su crecimiento y alcance en el ecosistema de impacto.

