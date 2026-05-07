AstraZeneca y OMP muestran planificación a la velocidad del cambio en Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™
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Cómo la velocidad de decisión cierra la brecha entre el conocimiento y la acción en cadenas de suministro complejas y de rápido movimiento
OMP, líder en planificación de la cadena de suministro impulsada por IA, lleva a AstraZeneca al Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026 en Barcelona. Juntas, compartirán cómo AstraZeneca está transformando la planificación para seguir el ritmo de una complejidad creciente y un cambio constante, construyendo un enfoque integrado y centrado en la toma de decisiones impulsado por la plataforma Unison Planning™ de OMP y la orquestación de IA UnisonIQ.
El camino de AstraZeneca hacia una planificación centrada en la toma de decisiones
Gorman abordará:
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OMP organiza una sesión en formato teatro sobre la velocidad de decisión en la práctica
Juntos explorarán:
Explorar la velocidad de decisión en el stand de OMP
OMP invita a unirse en Gartner para conocer de primera mano el recorrido de AstraZeneca y salir con una hoja de ruta más clara hacia decisiones más rápidas y seguras.
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Resumen de la sesión
Para ver dónde es posible reunirse con OMP próximamente, visitar su calendario de eventos aquí.
Sobre OMP
UMag Solutions lanza F1Mag®, un sistema aéreo basado en drones que permite detectar minas navales, submarinos y amenazas submarinas en tiempo real, ampliando las capacidades de guerra antisubmarina y desminado naval sin necesidad de desplegar buques o personal en el agua F1Mag® amplía el portafolio de detección magnética basada en drones de UMag con un sistema aéreo de alta velocidad para la detección en tiempo real de minas navales y submarinos en entornos de mar abierto, cubriendo hasta 6.000 hectáreas por hora, sin poner en riesgo embarcaciones ni personal marítimo.
Ingresos netos de 11,1 millones de dólares, frente a 15,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, resultado principalmente de mayores intereses, mayor amortización no monetaria de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.
Polaris Renewable Energy reporta sus resultados del primer trimestre de 2026, marcados por una ligera caída en producción e ingresos debido a mantenimientos y recortes operativos, compensados parcialmente por un mejor desempeño en Perú y nuevas contribuciones desde Puerto Rico Polaris Renewable Energy Inc.