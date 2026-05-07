AstraZeneca y OMP muestran planificación a la velocidad del cambio en Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™

Cómo la velocidad de decisión cierra la brecha entre el conocimiento y la acción en cadenas de suministro complejas y de rápido movimiento OMP, líder en planificación de la cadena de suministro impulsada por IA, lleva a AstraZeneca al Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026 en Barcelona. Juntas, compartirán cómo AstraZeneca está transformando la planificación para seguir el ritmo de una complejidad creciente y un cambio constante, construyendo un enfoque integrado y centrado en la toma de decisiones impulsado por la plataforma Unison Planning™ de OMP y la orquestación de IA UnisonIQ.

El camino de AstraZeneca hacia una planificación centrada en la toma de decisiones

Diane Gorman, planificadora de suministro de red en AstraZeneca, sube al escenario de Gartner para compartir cómo la compañía biofarmacéutica global está evolucionando desde una planificación basada en hojas de cálculo hacia una toma de decisiones integrada y consciente de la capacidad. La sesión aborda cómo este cambio mejora la visibilidad de las limitaciones y refuerza los resultados en la gestión de campañas, la planificación de capacidad y la programación detallada.

Gorman abordará:

Qué se necesita para impulsar la adopción por parte de los usuarios en una organización compleja.

Cómo evolucionan los roles de los planificadores a medida que la planificación cuenta con mayor soporte de sistemas.

Cómo AstraZeneca se está preparando para la próxima fase del soporte a la toma de decisiones habilitado por IA. Registrarse aquí para la sesión.

OMP organiza una sesión en formato teatro sobre la velocidad de decisión en la práctica

OMP también organizará un panel en formato teatro el martes 19 de mayo, de 17:25 a 17:45, con la participación de Jack Eggels, exvicepresidente de Cadena de Suministro en Shell; Tom Wouters, director de Producto de OMP; y Philip Vervloesem, director comercial y de Mercados de OMP.

Juntos explorarán:

Cómo las organizaciones pasan de una planificación impulsada por calendarios a una inteligencia continua basada en eventos.

Cómo la velocidad de decisión se convierte en una capacidad operativa real con UnisonIQ coordinando la colaboración entre humanos y la IA.

Cómo el recorrido de AstraZeneca conecta la innovación de producto con resultados medibles en distintos sectores. Explorar la velocidad de decisión en el stand de OMP

Durante todo el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ (del 18 al 20 de mayo, Barcelona), OMP estará presente en el stand 310, mostrando cómo Unison Planning™ y UnisonIQ ayudan a las organizaciones a avanzar hacia una orquestación de la cadena de suministro continua. Será posible descubrir cómo la planificación integrada, mejorada con los últimos avances en IA, impulsa una evaluación más rápida de escenarios, una colaboración más sólida y resultados empresariales medibles.

OMP invita a unirse en Gartner para conocer de primera mano el recorrido de AstraZeneca y salir con una hoja de ruta más clara hacia decisiones más rápidas y seguras.

Reservar una reunión in situ aquí.

Resumen de la sesión

Título: El recorrido de AstraZeneca hacia la planificación autónoma centrada en la toma de decisiones

Ponente: Diane Gorman, planificadora de suministro de red, AstraZeneca

Cuándo: lunes, 18 de mayo, 11:45 - 12:15 CEST

Dónde: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona

Para ver dónde es posible reunirse con OMP próximamente, visitar su calendario de eventos aquí.

Sobre OMP

OMP ayuda a las empresas que afrontan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia variedad de sectores —incluyendo bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, embalaje, plásticos, neumáticos y materiales de construcción— se benefician del uso de la exclusiva Unison Planning™ de OMP.

