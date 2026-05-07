Polaris Renewable Energy anuncia resultados del primer trimestre de 2026
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Polaris Renewable Energy reporta sus resultados del primer trimestre de 2026, marcados por una ligera caída en producción e ingresos debido a mantenimientos y recortes operativos, compensados parcialmente por un mejor desempeño en Perú y nuevas contribuciones desde Puerto Rico
Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía") se complace en informar sus resultados financieros y operativos para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros consolidados de la Compañía y el análisis y discusión de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.PolarisREI.com y han sido publicados en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las cifras en dólares que se indican a continuación están denominadas en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.
Aspectos destacados
Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2026, la disminución trimestral de energía consolidada se debió principalmente a una parada por mantenimiento mayor programado en Nicaragua en febrero de 2026, mientras que no se realizaron actividades de mantenimiento mayor en el período del año anterior, junto con un mayor nivel de restricciones en la República Dominicana. Estos factores fueron parcialmente compensados por una mejora en la producción en Perú y la inclusión de un trimestre completo de resultados operativos de Puerto Rico, en comparación con solo un mes de contribución tras su adquisición en 2025.
En Perú, la producción aumentó en comparación con el mismo período de 2025, reflejando mejores condiciones hidrológicas y una fuerte disponibilidad de recursos.
En la República Dominicana, la producción disminuyó debido a niveles elevados de restricciones durante el trimestre. Las restricciones alcanzaron aproximadamente el 42 % (6.775 MWh) en el primer trimestre de 2026, en comparación con niveles significativamente más bajos en el año anterior, impactando materialmente la generación realizada a pesar de una adecuada disponibilidad de recurso solar. Aunque las restricciones se han moderado a aproximadamente el 30 % en lo que va del segundo trimestre de 2026, el momento de un retorno a niveles normalizados aún no está claro. El Gobierno está impulsando la implementación de almacenamiento a escala de red para aliviar una parte significativa del problema, lo cual podría implementarse en un plazo aproximado de 18 a 24 meses.
En Puerto Rico, la producción de la planta durante el trimestre fue comparable a 2025. Sin embargo, el período del año anterior solo incluía generación desde la fecha de adquisición en marzo, mientras que el año actual refleja un trimestre completo de operaciones.
"Durante el primer trimestre de 2026, Polaris ofreció un desempeño operativo resiliente a pesar de vientos en contra temporales, incluyendo mantenimiento programado en Nicaragua y mayores restricciones en la República Dominicana, con impactos parcialmente compensados por sólidos resultados en Perú y contribuciones de nuestro activo eólico en Puerto Rico, lo que subraya la solidez de nuestro negocio subyacente y una sólida posición de liquidez. Continuamos avanzando en iniciativas estratégicas clave y esperamos compartir desarrollos positivos de nuestra cartera en el próximo trimestre mientras seguimos centrados en el crecimiento disciplinado y la creación de valor a largo plazo", dijo Marc Murnaghan, director ejecutivo de Polaris Renewable Energy.
Sobre Polaris Renewable Energy Inc.
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Ingresos netos de 11,1 millones de dólares, frente a 15,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, resultado principalmente de mayores intereses, mayor amortización no monetaria de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.
Polaris Renewable Energy reporta sus resultados del primer trimestre de 2026, marcados por una ligera caída en producción e ingresos debido a mantenimientos y recortes operativos, compensados parcialmente por un mejor desempeño en Perú y nuevas contribuciones desde Puerto Rico Polaris Renewable Energy Inc.