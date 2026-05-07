Loar Holdings Inc. informa resultados récord del primer trimestre de 2026 y revisa al alza sus previsiones
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Loar Holdings arranca 2026 con resultados récord impulsados por el fuerte crecimiento de ventas y EBITDA, y mejora sus previsiones anuales ante la solidez de la demanda
Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (la "Compañía", "Loar", "nosotros" y "nuestro") informó resultados récord para el primer trimestre de 2026.
Primer trimestre de 2026
"Loar tuvo un sólido inicio de año, con ventas netas, EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado alcanzando máximos históricos. Como resultado de estos resultados del primer trimestre, junto con una mayor evaluación de los pedidos hasta la fecha y considerando el contenido propietario de nuestra cartera, hemos incrementado nuestras previsiones para 2026", dijo Dirkson Charles, director ejecutivo y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Loar Holdings. "Además, hemos seguido avanzando en el desarrollo y la certificación de nuevos productos, lo que refuerza nuestra confianza en que estamos bien posicionados para cumplir nuestras previsiones más altas para 2026", añadió el Sr. Charles.
Loar informó ventas netas trimestrales de 156,1 millones de dólares, un aumento de 41,4 millones de dólares o del 36,1 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De forma orgánica, las ventas netas aumentaron un 11,4 % o 13,0 millones de dólares, hasta 127,7 millones de dólares.
El beneficio neto del trimestre fue de 11,1 millones de dólares, una disminución de 4,2 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La disminución del beneficio neto se debió principalmente a mayores gastos por intereses, mayor amortización de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering, parcialmente compensado por una menor provisión fiscal.
El EBITDA ajustado del trimestre fue de 63,2 millones de dólares, un aumento del 46,6 % o 20,1 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El margen de EBITDA ajustado fue del 40,5 %, frente al 37,6 % del primer trimestre del año anterior. El aumento del margen de EBITDA ajustado se debió a la ejecución de impulsores estratégicos de valor y al impacto positivo del aumento de las ventas.
Previsión para el año completo 2026 - Revisada
Conferencia de resultados
Sobre Loar Holdings Inc.
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Ingresos netos de 11,1 millones de dólares, frente a 15,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, resultado principalmente de mayores intereses, mayor amortización no monetaria de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.
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