UMag Solutions lanza F1Mag®, una solución no tripulada para detección rápida de minas navales
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UMag Solutions lanza F1Mag®, un sistema aéreo basado en drones que permite detectar minas navales, submarinos y amenazas submarinas en tiempo real, ampliando las capacidades de guerra antisubmarina y desminado naval sin necesidad de desplegar buques o personal en el agua
F1Mag® amplía el portafolio de detección magnética basada en drones de UMag con un sistema aéreo de alta velocidad para la detección en tiempo real de minas navales y submarinos en entornos de mar abierto, cubriendo hasta 6.000 hectáreas por hora, sin poner en riesgo embarcaciones ni personal marítimo.
Por qué esto importa ahora
Tras más de un año de pruebas con unidades navales y del ejército, F1Mag® se lanza oficialmente. F1Mag® puede montarse en cualquier dron y volarse sobre el área de interés. Detecta amenazas magnéticas bajo la superficie del mar como minas amarradas y de fondo, submarinos, UUV y otros objetos metálicos, y entrega los datos en tiempo real. La sensibilidad de F1Mag® permite a los operadores escanear minas navales hasta 15-30 m bajo la superficie del mar y submarinos a profundidades de más de 500 metros.
"Diseñamos F1Mag® para las amenazas submarinas que definen la guerra moderna. La necesidad de detectar esas amenazas a alta velocidad, con datos precisos en tiempo real y sin poner a personas o equipos en el agua, o sin tener una embarcación naval cercana, nunca ha sido mayor. UMag Solutions ya ha utilizado F1Mag® para rastrear submarinos y UUV y para encontrar minas navales en mar abierto. Como opera desde el aire, F1Mag® depende mucho menos del clima, del estado del mar o del apoyo de embarcaciones. No se ve afectado por el hielo marino, aguas turbias o capas límite en la columna de agua", dice Arne Døssing Andreasen, CEO y cofundador de UMag Solutions.
El panorama de amenazas, región por región:
Los métodos convencionales de contramedidas contra minas (MCM) dependen de buques de superficie, buzos y vehículos remolcados o submarinos no tripulados, lentos, expuestos, dependientes del clima y limitados por el estado del mar, el hielo y la turbidez del agua. F1Mag® invierte ese modelo: el sensor está en el aire, el operador está en tierra o a bordo del buque anfitrión, y la velocidad de reconocimiento se mide en hectáreas por hora, no en metros cuadrados.
Qué hace F1Mag®
Independiente de drones por diseño
"Al hacer F1Mag® independiente de la plataforma de dron, permitimos a los clientes de defensa usar las plataformas en las que ya confían, y reducimos el tiempo desde la adquisición hasta la capacidad operativa", añade Døssing Andreasen.
Construido sobre tecnología probada en combate
Disponibilidad
Sobre UMag Solutions ApS
UMag Solutions lanza F1Mag®, un sistema aéreo basado en drones que permite detectar minas navales, submarinos y amenazas submarinas en tiempo real, ampliando las capacidades de guerra antisubmarina y desminado naval sin necesidad de desplegar buques o personal en el agua F1Mag® amplía el portafolio de detección magnética basada en drones de UMag con un sistema aéreo de alta velocidad para la detección en tiempo real de minas navales y submarinos en entornos de mar abierto, cubriendo hasta 6.000 hectáreas por hora, sin poner en riesgo embarcaciones ni personal marítimo.
Ingresos netos de 11,1 millones de dólares, frente a 15,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, resultado principalmente de mayores intereses, mayor amortización no monetaria de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.
Polaris Renewable Energy reporta sus resultados del primer trimestre de 2026, marcados por una ligera caída en producción e ingresos debido a mantenimientos y recortes operativos, compensados parcialmente por un mejor desempeño en Perú y nuevas contribuciones desde Puerto Rico Polaris Renewable Energy Inc.