Qualoom advierte sobre el impacto empresarial de no estar preparado para la IA en 2026

jueves, 7 de mayo de 2026, 15:28 h (CET)
La inteligencia artificial está acelerando su implantación en empresas de todos los sectores durante 2026

Automatización, asistentes inteligentes, análisis predictivo y modelos generativos están transformando procesos internos, operaciones y atención al cliente. Sin embargo, esta evolución también está exponiendo un problema cada vez más visible: muchas organizaciones están incorporando IA sin contar con una infraestructura tecnológica y un soporte IT preparados para sostenerla.


El resultado ya empieza a reflejarse en pérdidas económicas, incidencias operativas, sobrecostes cloud y riesgos de ciberseguridad.


En este escenario, compañías especializadas como Qualoom Expertise Technology están reforzando servicios orientados a cloud, DevOps, ciberseguridad y soporte IT avanzado para ayudar a las empresas a operar entornos tecnológicos cada vez más complejos y críticos.


La IA aumenta la presión sobre las infraestructuras empresariales
La adopción de IA no implica únicamente desplegar nuevos modelos. Requiere arquitecturas escalables, monitorización continua, automatización operativa y capacidad de respuesta ante incidencias.


Durante 2026, distintos expertos del sector tecnológico están insistiendo en la necesidad de evolucionar hacia modelos de IA privada, híbrida y altamente controlada, especialmente en entornos empresariales donde la continuidad operativa y la protección del dato se han convertido en factores estratégicos.


Además, diferentes estudios del mercado tecnológico una aceleración clara de la inversión: el 78% de las empresas españolas prevé aumentar su inversión en IA este año.


Sin embargo, muchas compañías siguen encontrando dificultades para convertir esa inversión tecnológica en estabilidad operativa y rentabilidad real.


Cuando la tecnología avanza más rápido que la operación
Uno de los principales problemas actuales no está en la adopción de IA, sino en la capacidad de las organizaciones para operar correctamente toda la infraestructura que la soporta.


Actualmente, muchas empresas continúan gestionando infraestructuras críticas con modelos de soporte tradicionales que no están preparados para entornos cloud complejos, automatización avanzada o cargas de trabajo asociadas a inteligencia artificial.


Esto puede provocar:


  • Incremento descontrolado de costes cloud.
  • Saturación de recursos tecnológicos.
  • Problemas de escalabilidad.
  • Interrupciones operativas.
  • Riesgos de ciberseguridad.
  • Falta de visibilidad sobre entornos críticos.

Precisamente por ello, empresas como Qualoom Expertise Technology están apostando por modelos de soporte IT orientados a observabilidad, automatización, monitorización continua y resiliencia tecnológica, integrando servicios cloud, DevOps y ciberseguridad dentro de una misma estrategia operativa.


El soporte IT vuelve a ser estratégico
La inteligencia artificial está cambiando la forma de operar de las empresas, pero también está aumentando el nivel de criticidad tecnológica.


Los riesgos ya no se limitan únicamente al desarrollo del modelo IA, sino a todo el ecosistema que lo soporta:


  • Infraestructuras mal dimensionadas.
  • Costes operativos descontrolados.
  • Falta de automatización.
  • Riesgos de seguridad.
  • Dependencia tecnológica.
  • Incidencias con impacto directo en negocio.

En este contexto, el soporte IT está evolucionando hacia modelos mucho más predictivos y especializados. La integración entre cloud, automatización, DevOps y ciberseguridad se está convirtiendo en un requisito esencial para garantizar continuidad operativa en entornos basados en IA.


Conclusión
La IA ya no es únicamente una herramienta de innovación. En 2026 se ha convertido en un factor operativo crítico para muchas organizaciones.


Las empresas que consigan combinar inteligencia artificial con infraestructuras resilientes, soporte IT avanzado y una estrategia sólida de operación tecnológica estarán mejor preparadas para reducir riesgos, controlar costes y mantener continuidad de negocio en un entorno cada vez más exigente.


