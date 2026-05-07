La audiología avanza hacia un enfoque integral: la II Masterclass More than Hearing abre inscripciones para audioprotesistas
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Madrid acogerá los días 18 y 19 de junio de 2026 una formación avanzada centrada en la relación entre audición, salud mental y diagnóstico clínico, con aplicación directa en consulta
La audiología vive un momento de evolución hacia un modelo integral, en el que la audición se entiende como parte de un sistema más amplio que incluye la salud cognitiva, emocional y social del paciente. En este contexto, GN Hearing impulsa la II edición de la Masterclass More than Hearing, dirigida a audioprotesistas que buscan ampliar su práctica clínica con herramientas basadas en evidencia científica.
Bajo este paraguas conceptual, esta segunda edición pone el foco en la relación entre audición y salud mental, así como en el abordaje del paciente desde una perspectiva clínica más amplia y estructurada.
Tras el éxito de su primera edición, celebrada en Madrid y que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector procedentes de toda España, la iniciativa regresa con un programa ampliado y una orientación aún más práctica.
Un cambio de enfoque en la práctica audiológica
Esta perspectiva responde a la necesidad creciente en el sector de dotar al audioprotesista de herramientas para abordar al paciente más allá de la pérdida auditiva, incorporando aspectos emocionales, cognitivos y conductuales.
En la práctica diaria, muchos profesionales se enfrentan a la dificultad de trasladar al paciente la relación entre audición, bienestar emocional y calidad de vida, así como de integrar este conocimiento en protocolos de actuación concretos. La II edición de la masterclass responde a este reto con un planteamiento estructurado y aplicable.
Formación orientada a la aplicación clínica
Uno de los elementos diferenciales de esta formación es la incorporación de herramientas prácticas que permiten trasladar el conocimiento al día a día del gabinete. Entre ellas destaca la introducción de protocolos estructurados que facilitan la identificación de casos, la comunicación con el paciente y la coordinación con otros profesionales sanitarios.
Este enfoque no solo mejora la práctica clínica, sino que contribuye a reforzar el posicionamiento del audioprotesista como agente clave en la detección y prevención de problemas asociados a la salud auditiva.
Un panel de expertos multidisciplinar
Entre ellos destacan profesionales como Jezabel Bueno, psicóloga y audióloga con formación en gestión sanitaria; Florencia Riesco, psicóloga clínica especializada en salud mental; Hannah Glick, doctora en audiología con formación en ciencias cognitivas y neurociencia; o Francisco Javier Tubío Ordóñez, experto en psicogerontología.
El panel se completa con perfiles como Melissa Blanco Pareja, especialista en otorrinolaringología y otoneurología; Florencia Hoet, audióloga e investigadora en el ámbito de la psicología; Byanka Cagnacci Buzo, doctora en ciencias de la rehabilitación y especialista en audiología; y Ruth Escudero, profesional con amplia experiencia en el ámbito audiológico.
Este enfoque multidisciplinar permite abordar la audición desde una perspectiva integral, conectando la práctica audiológica con ámbitos clave como la salud mental, la función cognitiva y el diagnóstico clínico. Los ponentes trasladarán conocimientos basados en evidencia científica y su aplicación directa en consulta, reforzando el carácter práctico de la formación.
Diferenciación profesional en un entorno competitivo
La integración de aspectos como la salud mental, la cognición o el seguimiento a largo plazo permite evolucionar hacia modelos de atención más completos, alineados con las tendencias actuales en salud.
Inscripción abierta
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