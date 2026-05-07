CUHK se sitúa entre los primeros puestos de Hong Kong y Asia en la última edición del Ranking Mundial de Universidades QS por disciplinas
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La Universidad China de Hong Kong (CUHK) ha obtenido excelentes resultados en el Ranking Mundial de Universidades QS 2026, publicado el 25 de marzo, consolidando aún más su posición como líder mundial en excelencia académica e investigación
Diez disciplinas de la CUHK han alcanzado el primer puesto en Hong Kong, y 21 disciplinas han quedado clasificadas entre las 50 mejores del mundo. Estos excelentes resultados reflejan el compromiso continuo con el impacto en investigación y con la valía de sus especialistas, cuyo trabajo sigue promoviendo la comprensión colectiva de los retos más apremiantes del mundo.
Excelencia académica e impacto global en investigación de la CUHK
Facultad de Enfermería Nethersole de la CUHK: impulsando la innovación en investigación y el talento internacional en Enfermería
La investigación de Vi se centra en la supervivencia al cáncer colorrectal valiéndose de tecnología punta. Como primera investigadora vietnamita en adoptar este enfoque, su trabajo refleja la fortaleza de la CUHK para empoderar a los estudiantes a la hora de abrir nuevos caminos.
Departamento de Geografía y Gestión de Recursos de la CUHK: impulsando la investigación estudiantil sobre retos climáticos apremiantes
Con el apoyo de la CUHK, la investigación de Arati analiza cómo se está abordando la adaptación a los fenómenos climáticos extremos —en particular, la escasez y el exceso de agua—, así como el papel fundamental que desempeñan las comunidades y la sociedad civil en la coordinación de estas respuestas.
A través del Ranking Mundial de Universidades QS por disciplinas 2026, la CUHK sigue haciendo gala del impacto de su investigación y erudición. Estos logros ponen de relieve la creciente influencia de la universidad en el panorama académico mundial y su firme compromiso de abordar retos globales complejos a través de la comprensión profunda, colaboración e innovación.
Acerca de CUHK
Además de su encanto arquitectónico, sus techos artesonados y su cuidada decoración clásica, uno de los mayores privilegios del establecimiento es su proximidad inmediata a los grandes monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para los viajeros que valoran la comodidad y la accesibilidad, alojarse en este hotel cerca de la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar y la Giralda supone una ventaja inigualable, permitiendo aprovechar al máximo cada minuto de la visita.
La profesionalidad, la puntualidad y el trato cercano han convertido a Moguerbus en la empresa de transporte de confianza para cientos de onubenses año tras año, demostrando que la calidad del trayecto es fundamental para el éxito de cualquier evento.
A estas capacidades se suman funciones como NFC Card, control de música desde la muñeca y el modo Game Guardian para monitorizar parámetros durante las sesiones de juego.