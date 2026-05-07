CUHK se sitúa entre los primeros puestos de Hong Kong y Asia en la última edición del Ranking Mundial de Universidades QS por disciplinas

La Universidad China de Hong Kong (CUHK) ha obtenido excelentes resultados en el Ranking Mundial de Universidades QS 2026, publicado el 25 de marzo, consolidando aún más su posición como líder mundial en excelencia académica e investigación Diez disciplinas de la CUHK han alcanzado el primer puesto en Hong Kong, y 21 disciplinas han quedado clasificadas entre las 50 mejores del mundo. Estos excelentes resultados reflejan el compromiso continuo con el impacto en investigación y con la valía de sus especialistas, cuyo trabajo sigue promoviendo la comprensión colectiva de los retos más apremiantes del mundo.

Excelencia académica e impacto global en investigación de la CUHK

Clasificada entre las mejores 50 universidades del mundo, la CUHK ascendió al puesto 32.º a escala mundial en el Ranking Mundial de Universidades QS 2026, marcando un avance de cuatro puestos que refuerza su papel como centro de investigación rigurosa y como entorno dinámico donde se empodera a los estudiantes para continuar con la investigación significativa y el intercambio de conocimientos. Esta trayectoria viene respaldada por 17 investigadores de la CUHK que se hallan reconocidos en la lista "Highly Cited Researchers 2025" de Clarivate Analytics, y 431 académicos que figuran entre el 2 % de los mejores científicos del mundo según la Universidad de Stanford. Entre ellos, 47 especialistas quedaron clasificados dentro de los 100 mejores del mundo en sus campos respectivos. Cabe destacar que tres especialistas —entre ellos el rector y presidente, el Catedrático Dennis Lo Yuk-ming— se han situado entre los diez primeros puestos de todo el mundo, una distinción que pone de relieve la notoria profundidad y excelencia de la comunidad investigadora de la CUHK.

Facultad de Enfermería Nethersole de la CUHK: impulsando la innovación en investigación y el talento internacional en Enfermería

Entre los ámbitos más destacados de la CUHK en la clasificación de este año se encuentra la Facultad de Enfermería Nethersole, queha quedado clasificada como la número 1 de Hong Kong y Asia, y la número 6 de todo el mundo. Reflexionando sobre el entorno académico, Pham Nhat Vi DO, una estudiante vietnamita de doctorado en Enfermería, compartió lo siguiente: "Mi trayectoria en el programa de doctorado en la CUHK ha transformado mis habilidades de investigación, pensamiento crítico y habilidades de liderazgo. Gracias al excelente apoyo del profesorado de la CUHK, he tenido acceso a diversos recursos académicos y adquirido una inestimable experiencia práctica, dotándome de una sólida base para mi futura carrera profesional".

La investigación de Vi se centra en la supervivencia al cáncer colorrectal valiéndose de tecnología punta. Como primera investigadora vietnamita en adoptar este enfoque, su trabajo refleja la fortaleza de la CUHK para empoderar a los estudiantes a la hora de abrir nuevos caminos.

Departamento de Geografía y Gestión de Recursos de la CUHK: impulsando la investigación estudiantil sobre retos climáticos apremiantes

El Departamento de Geografía y Gestión de Recursos de la CUHK también ha cosechado un notable reconocimiento en la clasificación de este año, situándose en el puesto n.º 4 de Asia y 21 a escala mundial. Arati POUDEL, una estudiante nepalí de doctorado, destacó el ecosistema de investigación de la universidad como un aspecto clave de su experiencia. "La CUHK supera las expectativas gracias a sus excelentes instalaciones de investigación, apoyo del profesorado y amplias oportunidades de desarrollo profesional. La prestigiosa beca 'Belt and Road' también ha enriquecido mi trayectoria investigadora en este magnífico entorno universitario".

Con el apoyo de la CUHK, la investigación de Arati analiza cómo se está abordando la adaptación a los fenómenos climáticos extremos —en particular, la escasez y el exceso de agua—, así como el papel fundamental que desempeñan las comunidades y la sociedad civil en la coordinación de estas respuestas.

A través del Ranking Mundial de Universidades QS por disciplinas 2026, la CUHK sigue haciendo gala del impacto de su investigación y erudición. Estos logros ponen de relieve la creciente influencia de la universidad en el panorama académico mundial y su firme compromiso de abordar retos globales complejos a través de la comprensión profunda, colaboración e innovación.

Acerca de CUHK

La Universidad China de Hong Kong (CUHK) es una institución de educación superior líder dedicada a formar y empoderar a estudiantes para que lleguen a ser ciudadanos del mundo responsables y compasivos. Con su rico legado y visión de futuro, la CUHK se esfuerza en aunar tradición e innovación, fomentando la excelencia académica, los avances en investigación y un impacto social significativo.

