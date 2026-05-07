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realme presenta Watch 5 con gran autonomía, GPS independiente y control total de salud y deporte

Comunicae
jueves, 7 de mayo de 2026, 13:16 h (CET)
El nuevo smartwatch incorpora pantalla AMOLED de 1,97" con gran visibilidad en exteriores. Con monitorización avanzada de salud, NFC Card y funciones de conectividad, realme Watch 5 integra GPS independiente con soporte para 5 sistemas GNSS para actividades sin smartphone. El dispositivo ofrece hasta 16 días de autonomía gracias a su batería de 460 mAh

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, presenta su nuevo Watch 5, un dispositivo que combina autonomía, conectividad y funciones de salud y deporte.


Con este lanzamiento, la compañía refuerza su apuesta por dispositivos inteligentes accesibles y versátiles, acercando funciones avanzadas a un público cada vez más activo y conectado.


Pantalla y diseño: visibilidad total en cualquier entorno
El último smartwatch de realme redefine la experiencia wearable con un diseño resistente que combina estética y funcionalidad, gracias a sus acabados metálicos y corona funcional.


La experiencia visual se eleva gracias a su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, con resolución 390x450 y hasta 600 nits de brillo, que garantiza su visualización incluso en exteriores. Además, ofrece más de 300 esferas personalizables en seis estilos distintos, para adaptar el smartwatch a cada usuario.


Outdoor sin límites: GPS independiente y herramientas profesionales
El Watch 5 incorpora GPS compatible con cinco sistemas de navegación, permitiendo registrar rutas y distancias en tiempo real sin necesidad de smartphone. Además, incluye brújula integrada y seguimiento de recorridos para una experiencia completa y precisa.


Gracias a la monitorización de hasta 108 disciplinas deportivas y al almacenamiento de hasta 50 actividades con sincronización en la nube, el dispositivo se adapta a cada usuario. Además, incorpora dos programas de entrenamiento para ofrecer una experiencia más personalizada.


Salud y bienestar: análisis completo en cada momento
Con un sistema avanzado de monitorización permite analizar en tiempo real múltiples indicadores de salud, como la frecuencia cardíaca, el sueño, el estrés o el nivel de oxígeno en sangre. El seguimiento del sueño ofrece un análisis detallado que incluye fases como sueño ligero, profundo o intermitente, así como métricas adicionales.


Además, integra funciones de bienestar como entrenamiento de respiración y meditación, orientadas a reducir el estrés y mejorar el equilibrio entre actividad y descanso.


Toda esta información se centraliza en la app realme Link, donde el usuario puede acceder a más de 10 indicadores clave, con análisis y consultas en distintos momentos.


El sistema identifica automáticamente cuatro tipos de actividad física y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real, con compatibilidad con plataformas como Apple Health.


Conectividad, autonomía y funciones inteligentes
En conectividad, el Watch 5 permite realizar llamadas Bluetooth en alta definición e incorpora una función de intercomunicador independiente para comunicarse sin necesidad de smartphone. A estas capacidades se suman funciones como NFC Card, control de música desde la muñeca y el modo Game Guardian para monitorizar parámetros durante las sesiones de juego.


En autonomía, incorpora una batería de 460 mAh que ofrece hasta 16 días de uso estándar y hasta 20 días en modo de iluminación inteligente, además de una vida útil de cinco años.


Todo ello se completa con certificación IP68 frente al agua y el polvo, para un uso continuado en cualquier entorno o situación.


Precio y disponibilidad
El nuevo realme Watch 5 ya está disponible en España a través de Mediamarkt, El Corte Inglés, Alcampo, Vodafone, Fnac y Pc Componentes con una oferta de 49,90€.


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