realme presenta Watch 5 con gran autonomía, GPS independiente y control total de salud y deporte
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El nuevo smartwatch incorpora pantalla AMOLED de 1,97" con gran visibilidad en exteriores. Con monitorización avanzada de salud, NFC Card y funciones de conectividad, realme Watch 5 integra GPS independiente con soporte para 5 sistemas GNSS para actividades sin smartphone. El dispositivo ofrece hasta 16 días de autonomía gracias a su batería de 460 mAh
realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, presenta su nuevo Watch 5, un dispositivo que combina autonomía, conectividad y funciones de salud y deporte.
Con este lanzamiento, la compañía refuerza su apuesta por dispositivos inteligentes accesibles y versátiles, acercando funciones avanzadas a un público cada vez más activo y conectado.
Pantalla y diseño: visibilidad total en cualquier entorno
La experiencia visual se eleva gracias a su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, con resolución 390x450 y hasta 600 nits de brillo, que garantiza su visualización incluso en exteriores. Además, ofrece más de 300 esferas personalizables en seis estilos distintos, para adaptar el smartwatch a cada usuario.
Outdoor sin límites: GPS independiente y herramientas profesionales
Gracias a la monitorización de hasta 108 disciplinas deportivas y al almacenamiento de hasta 50 actividades con sincronización en la nube, el dispositivo se adapta a cada usuario. Además, incorpora dos programas de entrenamiento para ofrecer una experiencia más personalizada.
Salud y bienestar: análisis completo en cada momento
Además, integra funciones de bienestar como entrenamiento de respiración y meditación, orientadas a reducir el estrés y mejorar el equilibrio entre actividad y descanso.
Toda esta información se centraliza en la app realme Link, donde el usuario puede acceder a más de 10 indicadores clave, con análisis y consultas en distintos momentos.
El sistema identifica automáticamente cuatro tipos de actividad física y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real, con compatibilidad con plataformas como Apple Health.
Conectividad, autonomía y funciones inteligentes
En autonomía, incorpora una batería de 460 mAh que ofrece hasta 16 días de uso estándar y hasta 20 días en modo de iluminación inteligente, además de una vida útil de cinco años.
Todo ello se completa con certificación IP68 frente al agua y el polvo, para un uso continuado en cualquier entorno o situación.
Precio y disponibilidad
Además de su encanto arquitectónico, sus techos artesonados y su cuidada decoración clásica, uno de los mayores privilegios del establecimiento es su proximidad inmediata a los grandes monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para los viajeros que valoran la comodidad y la accesibilidad, alojarse en este hotel cerca de la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar y la Giralda supone una ventaja inigualable, permitiendo aprovechar al máximo cada minuto de la visita.
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A estas capacidades se suman funciones como NFC Card, control de música desde la muñeca y el modo Game Guardian para monitorizar parámetros durante las sesiones de juego.