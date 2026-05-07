Dr. Carlos Saga: "Hoy disponemos de medios eficaces para diagnosticar el vértigo y ser más eficientes en el tratamiento"

"Las crisis de vértigo suelen aparecer de forma brusca y no siempre se limitan a un episodio puntual. Aunque tras la fase aguda es frecuente una sensación persistente de desequilibrio, se suele mejorar con la actividad física" La palabra vértigo procede del latín vertere, que significa girar, y describe una sensación intensa y característica de movimiento circular propio o del entorno. "La sensación de giro aparece de forma específica cuando existe un fallo en el sistema vestibular del oído interno o en las áreas del cerebro relacionadas con él", explica Carlos Saga, otorrinolaringólogo de Policlínica Gipuzkoa. A diferencia del vértigo, el mareo se asocia a síntomas más inespecíficos como malestar, náuseas o inestabilidad, y puede aparecer en múltiples situaciones, como los desplazamientos en vehículos.

El abordaje del vértigo se realiza desde la otoneurología, una subespecialidad de la otorrinolaringología dedicada al estudio de los trastornos del equilibrio. "La forma en que aparecen los síntomas y su evolución en el tiempo son determinantes para orientar el diagnóstico", señala el doctor Carlos Saga. "A partir de esta valoración clínica inicial, el diagnóstico se confirma mediante pruebas específicas y el seguimiento del paciente" explica el otorrinolaringólogo de Policlínica Gipuzkoa.

"Además de la exploración auditiva habitual", Saga argumenta la "importancia de disponer de un equipamiento avanzado que permita analizar en profundidad el funcionamiento del sistema vestibular". "Una parte esencial del estudio -explica el doctor Carlos Saga- consiste en detectar y medir los movimientos oculares anormales, conocidos como nistagmos, que aparecen cuando el sistema de equilibrio falla. El sistema vestibular no solo nos ubica en el espacio, sino que también estabiliza la imagen enviando señales a los ojos", explica Carlos Saga.

"Entre los avances más relevantes de los últimos años -explica el otorrinolaringólogo de Policlínica Gipuzkoa- destaca la implantación del test mediante videoimpulso craneal, que ha supuesto un cambio decisivo en el estudio del vértigo al permitir obtener datos fiables de forma rápida y cómoda para el paciente. A ello se suman las plataformas de posturografía computarizada, que analizan de manera global la estabilidad del paciente, independientemente del origen del problema".

El vértigo afecta cada año a entre un 5 y un 7 % de la población, con mayor incidencia en personas mayores de 65 años, y constituye un motivo frecuente de consulta tanto en urgencias como en atención primaria. Más allá de la crisis aguda, muchas personas sufren un periodo prolongado de inestabilidad, que puede generar bajas laborales y aumentar el riesgo de caídas en la población anciana.

Según explica el experto en vértigo de Policlínica Gipuzkoa, Carlos Saga, "las causas más frecuentes del vértigo se localizan en el oído interno. El vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Ménière y la neuritis vestibular son los diagnósticos más habituales en consulta, mientras que las patologías de origen cerebral son, por fortuna, excepcionales. Además, enfermedades como la migraña también pueden provocar cuadros similares".

Las crisis de vértigo suelen aparecer de forma brusca y no siempre se limitan a un episodio puntual. apunta el doctor Carlos Saga, quien indica que "tras la fase aguda es frecuente una sensación persistente de desequilibrio que mejora con la actividad física, por lo que evitar el movimiento por miedo retrasa la recuperación», advierte el otorrinolaringólogo Carlos Saga, que insiste en la "importancia de retomar el ejercicio y el paseo de forma progresiva".

Ante la aparición de síntomas compatibles con vértigo, el otorrinolaringólogo de Policlínica Gipuzkoa recomienda consultar siempre con un especialista: "no hay que alarmarse, pero sí es fundamental contar con un diagnóstico preciso para aplicar medidas de tratamiento que ayuden a la recuperación y a prevenir futuros episodios», concluye Carlos Saga.

