eGain Evaluator incorpora un procedimiento continuo de garantía de calidad para respuestas generadas por IA
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Las empresas cuentan ahora con un enfoque sistemático para evaluar, supervisar y mejorar la calidad de las respuestas generadas por IA antes de poner el servicio a disposición de los clientes
eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de conocimiento impulsada por IA para la prestación de servicios de atención al cliente, ha puesto hoy a disposición de sus clientes eGain Evaluator, una solución diseñada específicamente para organizaciones en las que las respuestas generadas por IA pueden acarrear consecuencias financieras y legales importantes. Las respuestas inexactas o que no cumplen con la normativa vigente pueden exponer a las organizaciones a riesgos de incumplimiento legal, deteriorar la confianza de los clientes y debilitar la credibilidad de sus iniciativas de IA. La solución eGain Evaluator proporciona a las empresas un sistema integral de circuito cerrado que permite prevenir estos problemas mediante la evaluación y la supervisión continuas de la calidad de las respuestas generadas por la IA en las búsquedas, en entornos de autoservicio y en conversaciones con agentes de IA virtuales.
Retos en la calidad de las respuestas generadas por IA
Hasta ahora, muchas organizaciones carecían de un enfoque sistemático para comprobar la calidad de las respuestas de IA antes de lanzar el servicio, supervisar dicho servicio en producción e incorporar los mejores resultados en la base de conocimiento encargada de generar dichas respuestas. Depender de controles esporádicos o de informes de incidencias escaladas deja brechas de calidad que tienden a agravarse con el tiempo. Cuando surge un problema, su diagnóstico suele requerir un análisis manual complejo que implica rastrear fallos en distintas capas de la solución, como la indexación, la obtención y la generación de información, sin una forma fiable de saber si una corrección puede provocar nuevos errores en otras áreas.
Capacidades clave de un procedimiento continuo de garantía de calidad
Una solución diseñada para entornos de IA donde la precisión es crítica
"Poner en marcha soluciones de IA es solo el primer paso", señaló Ashu Roy, CEO de eGain. "El verdadero reto consiste en que las respuestas sigan siendo precisas, cumplan con las normativas y mejoren con el tiempo a medida que evoluciona el negocio. La solución eGain Evaluator proporciona a las organizaciones la infraestructura operativa necesaria para lograr este objetivo de forma sistemática y no simplemente reactiva".
Acerca de eGain
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