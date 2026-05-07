Algunos barrios de grandes ciudades ajustan su valoración en el primer trimestre de 2026
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El análisis interno del Grupo Itasacion detecta descensos puntuales en determinadas zonas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao durante el primer trimestre del año 2026
El mercado inmobiliario español mantiene una evolución positiva en términos generales durante 2026, aunque comienzan a detectarse ajustes selectivos en determinadas zonas urbanas. Según un análisis elaborado por tasacionesinmobiliarias.es, portal especializado en tasaciones inmobiliarias en toda España, perteneciente al Grupo Itasacion, algunos barrios de las principales ciudades españolas han experimentado bajadas de valoración durante el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior.
El estudio, realizado a partir de datos propios de tasación, operaciones comparables y comportamiento de la demanda, concluye que el mercado empieza a mostrar una evolución más desigual según barrios y tipologías de vivienda.
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Bilbao
"Estamos viendo un mercado más selectivo y menos homogéneo. Algunos barrios mantienen una fuerte demanda, mientras otros comienzan a mostrar ajustes tras varios años de importantes incrementos de valor", explican desde el Grupo Itasacion.
Desde el portal destacan que las diferencias entre precio ofertado y valor real de cierre empiezan a ampliarse en determinadas zonas. En este contexto, contar con una tasación de vivienda profesional permite conocer si el precio solicitado se ajusta realmente al mercado.
Asimismo, la tasación de piso resulta especialmente relevante en grandes ciudades, donde las diferencias de valor pueden variar de forma significativa incluso entre barrios próximos.
Sobre tasacionesinmobiliarias.es
Con un firme compromiso por democratizar el acceso a la vivienda, Casas Baratas continúa ampliando su oferta y mejorando sus procesos, demostrando que la economía y la alta calidad pueden ir de la mano en el sector de la construcción residencial.
También se observan ajustes más moderados en Villaverde (-0,9%) y en vivienda premium de Retiro (-0,8%).
Acerca de Restaurante Kruger Restaurante Kruger es un establecimiento histórico dedicado a la gastronomía alemana tradicional.