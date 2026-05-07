Día Ocho, el fenómeno espiritual que llega a los cines de España

'Día Ocho. El Soplo del Espíritu' es una historia de fe, sanación y esperanza que combina narrativa contemporánea con inspiración espiritual Tras conquistar festivales internacionales y agotar entradas en Nueva York, la distribuidora Goya Producciones anuncia el esperado estreno en España de Día Ocho, el soplo del Espíritu el próximo 8 de mayo. Este drama de fe, que ha sido calificado como uno de los proyectos más trascendentales del reciente cine espiritual, entrelaza la modernidad de las redes sociales con la asombrosa historia real del Padre Emiliano Tardif.

La película narra la historia de Yira Sandoval (Angeline Monegro), una popular influencer que vive para la notoriedad y los seguidores, pero cuya vida da un giro drástico cuando busca desesperadamente un milagro para su hermana menor, Lía, quien padece una enfermedad incurable. En su búsqueda, Yira descubre el legado y los dones de sanación del Padre Emiliano Tardif (Juan Ángel), un sacerdote misionero canadiense radicado en República Dominicana cuya vida fue un paradigma de esperanza. La narrativa conecta tres historias en distintas épocas que convergen en un desenlace impactante sobre el verdadero origen de los milagros.

La película estará disponible en las principales salas de España a partir del 8 de mayo, una fecha cargada de simbolismo que invita al público a mirar más allá de las pantallas y redescubrir el valor de la resiliencia y la compasión. Puedes encontar las salas donde se proyecta en la web oficial: www.dia8lapelicula.com

Elogios de la crítica y éxito internacional

Día Ocho, el soplo el Espíritu no llega a España solo como un relato espiritual, sino como una pieza cinematográfica de alta calidad técnica y artística que ya ha cosechado importantes laureles. Ganadora del Jury’s Choice Award en el Chandler International Film Festival (Arizona) y de los premios a Mejor Película Espiritual/Mística y Mejor Película Latina/Hispana en el World Film Festival. La cinta ha logrado entrar en el radar iberoamericano al ser preseleccionada a los Premios Platino 2026 entre más de 1,200 producciones de la región.

El fenómeno de Emiliano Tardif

El título de la película rinde homenaje a una práctica emblemática de Tardif: sus multitudinarias eucaristías de sanación masivas celebradas los días 8 de cada mes. El sacerdote, actualmente en proceso de beatificación y declarado Siervo de Dios, es recordado por haber visitado más de 70 países proclamando un mensaje de esperanza que la película busca revivir para las nuevas generaciones. Para Angela Medina, productora de la película, "el P. Tardif está presente en nuestras vidas y hemos vivido todo ese don que Dios le dio, y siendo su instrumento hacía grandes milagros".

Día Ocho. El Soplo del Espíritu aborda temas contemporáneos como el impacto de las redes sociales, la crisis de identidad y la búsqueda de sentido, ofreciendo un mensaje esperanzador especialmente relevante para el público joven. Con una duración de 90 minutos y un cuidado tratamiento cinematográfico, la película propone una experiencia emocional intensa y accesible para todos los públicos.

Más información en www.dia8lapelicula.com

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DÍA OCHO EL SOPLO DEL ESPÍRITU - [Tráiler España] - 8 MAYO EN CINES



