FECOMA acerca la Economía Social a todos los ayuntamientos de Madrid

La guía publicada por FECOMA ofrece herramientas prácticas para mejorar la gestión de residuos, impulsar la economía circular y fomentar la contratación responsable en los municipios de la Comunidad de Madrid La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) ha presentado el 'Catálogo de soluciones de Economía Social para los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid', una guía práctica diseñada para facilitar a los municipios el acceso a soluciones reales en ámbitos clave como la sostenibilidad, la gestión de residuos, la contratación pública responsable y el desarrollo económico local.

El documento pone a disposición de los ayuntamientos un conjunto de recursos y propuestas basadas en la experiencia de empresas de Economía Social que operan en el territorio, capaces de ofrecer servicios eficientes, innovadores y con impacto social positivo. Su objetivo es ayudar a las administraciones locales a responder a retos estructurales como la despoblación, la falta de oportunidades laborales, la transición ecológica o la mejora de los servicios públicos.

"La Economía Social tiene la capacidad de transformar nuestros municipios desde dentro, generando bienestar, fortaleciendo el tejido local y creando oportunidades donde más se necesitan", ha señalado el presidente de FECOMA, Carlos Jiménez, quien ha destacado que esta guía "pone en valor el papel de la Economía Social como aliado estratégico para afrontar los retos actuales de nuestros pueblos y ciudades" .

El catálogo no se limita a un enfoque teórico, sino que actúa como una herramienta práctica que permite a los ayuntamientos mejorar la prestación de servicios públicos, incorporar criterios sociales y ambientales en la contratación y trabajar con proveedores comprometidos con el empleo local, la inclusión y la cohesión social.

Por su parte, el director general de FECOMA, Vidal García, ha subrayado que "los ayuntamientos necesitan soluciones concretas, cercanas y aplicables, y este catálogo permite conectar directamente esas necesidades con entidades de Economía Social que ya están trabajando sobre el terreno, generando impacto económico, social y ambiental".

La iniciativa se enmarca en el compromiso de FECOMA con el impulso del desarrollo local y sostenible en la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios de menor tamaño, donde la Economía Social desempeña un papel clave en la fijación de población, la dinamización económica y la prestación de servicios de proximidad.

Además, la guía promueve un modelo de colaboración público-social que facilita a las administraciones locales avanzar hacia un modelo de municipio más resiliente, alineado con las políticas europeas y autonómicas en materia de sostenibilidad, economía circular y cohesión territorial.

Con este catálogo, FECOMA refuerza su papel como entidad de referencia en el ámbito de la Economía Social, ofreciendo a los ayuntamientos una herramienta útil para transformar los retos actuales en oportunidades de desarrollo para sus territorios.

El 'Catálogo de soluciones de Economía Social para los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid' está a disposición de todos los usuarios que lo deseen mediante su descarga en su página web (www.fecoma.coop) y ha sido cofinanciada por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

