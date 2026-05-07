Grupo Prodesco supera los 62 millones en 2025 y refuerza su expansión y estructura para liderar el crecimiento nacional
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Grupo Prodesco cierra 2025 con una facturación que supera los 62 millones de euros, un 17,4% más que el año anterior, consolidando su posición como uno de los grupos de referencia en la distribución alimentaria para la media y alta hostelería en España. La compañía ha reforzado su estructura con un crecimiento de plantilla cercano al 30%, la expansión de su operativa en Cataluña con una nueva plataforma logística en Terrassa y el impulso de todas sus divisiones de negocio
Grupo Prodesco ha cerrado 2025 con un ejercicio excepcional, consolidándose como uno de los grupos líderes en la distribución de alimentación para la media y alta hostelería en España. Con un crecimiento sostenido, una estructura cada vez más sólida y un modelo de negocio diferencial, la compañía continúa reforzando su posicionamiento en el sector.
Crecimiento récord y fortalecimiento del grupo
Este crecimiento viene acompañado de un importante refuerzo estructural, con un incremento de plantilla cercano al 30%, superando los 200 empleados, lo que refleja la evolución y consolidación del grupo a todos los niveles.
La división principal del grupo, Prodesco Distribuidora, ha superado los 51 millones de euros (+36,5%), impulsada por el refuerzo de su estructura logística —con una flota que ya supera los 35 vehículos—, la especialización y ampliación del equipo comercial y de televenta, la diversificación del catálogo, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la mejora continua de procesos, junto con la profesionalización de áreas clave como la financiera.
El resto de divisiones también han contribuido de forma decisiva al crecimiento del grupo. Vinos y Cervezas Singulares ha duplicado su facturación, superando el 100% de crecimiento y consolidándose como distribuidora de referencia en vinos de pequeñas bodegas y coctelería. Por su parte, Deliplat Food ha crecido un 53,6%, reforzando su papel como aliado gastronómico del grupo. Asimismo, Abarrotes Food S.L. ha culminado su integración, incorporando su surtido étnico al portfolio de Prodesco y posicionando al grupo como uno de los importadores y especialistas en cocina latinoamericana más relevantes del food service nacional.
Expansión e inversión en infraestructuras
La nueva sede integra una operativa completa que incluye flota propia de seis vehículos tri temperatura, equipo comercial local, asesores gastronómicos especializados y acceso al surtido completo y diferencial del grupo, garantizando un servicio ágil, especializado y adaptado al cliente profesional.
Este movimiento consolida la expansión territorial de Prodesco y acelera su crecimiento en Cataluña, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, reforzando su capilaridad logística y su proximidad al cliente.
Además, el grupo avanza en su proceso de industrialización mediante la inversión en nuevas instalaciones productivas, una apuesta estratégica que permitirá incrementar su capacidad operativa, optimizar procesos y evolucionar su propuesta de valor en los próximos años.
Reconocimiento, innovación y modelo diferencial
El modelo del grupo se apoya en tres pilares clave: el asesoramiento comercial especializado, la calidad de producto basada en un surtido integral y competitivo, y un servicio logístico y administrativo diferencial.
En línea con esta estrategia, la compañía continúa impulsando la digitalización y segmentación comercial, la formación continua de su equipo, el desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores y su reconocido enfoque de "triple ahorro", orientado a optimizar tiempo, recursos y rentabilidad para el cliente.
Mirando a 2026
"Los resultados de 2025 reflejan la solidez de nuestro modelo y nuestra capacidad para seguir creciendo de forma sostenible", afirma Alberto Mena Zabala, CEO de Grupo Prodesco.
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