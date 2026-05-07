eGain lanza Agentic Studio con coordinación multiagente para resolver solicitudes de clientes de forma autónoma
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La nueva funcionalidad de Agentic Studio reduce los tiempos de gestión, mejora la resolución de solicitudes en una primera interacción y reduce los costes de solicitudes complejas
eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de conocimiento impulsada por IA para la prestación de servicios de atención al cliente, ha anunciado hoy el lanzamiento de Agentic Studio, una nueva capacidad integrada en eGain AI Agent que permite a los agentes de IA gestionar y resolver las solicitudes de los clientes de principio a fin de manera totalmente autónoma. Esta nueva funcionalidad permite reducir los tiempos de gestión, disminuir los costes operativos y elevar los niveles de satisfacción del cliente. Agentic Studio introduce una nueva capacidad, basada en la ya existente de eGain AI Agent para responder preguntas y ayudar a los clientes, que permite consultar sistemas externos y ejecutar transacciones directamente en nombre del cliente, sin necesidad de intervención humana.
Las limitaciones de una IA capaz de responder, pero no de actuar
Además, el impacto es aún mayor para las organizaciones que operan en sectores regulados. Cuando los agentes de IA carecen de contexto suficiente, no solo ofrecen respuestas poco útiles, sino que pueden generar respuestas incorrectas con total seguridad aparente. Esto deriva en ciclos de aclaraciones, en la elevación de la solicitud a niveles superiores y en riesgos de cumplimiento normativo, que se amplifican a medida que se escalan las iniciativas de IA.
De la conversación guiada a la resolución autónoma
Entre las capacidades de Agentic Studio se incluyen:
"Durante años, las organizaciones han invertido en lograr que la IA responda con precisión a las preguntas de los clientes. Agentic Studio lleva esa inversión un paso más allá mediante la coordinación de múltiples agentes de IA capaces de actuar sobre esas respuestas de distintos modos, como determinista, verificado y dinámico, lo que permite resolver solicitudes de forma autónoma sobre una base de conocimiento fiable", afirmó Ashu Roy, CEO de eGain.
Acerca de eGain
La dedicación al detalle y la atención al cliente personalizada han convertido a Mudanzas Pablo en la opción preferida por cientos de sevillanos cada año.
El conocimiento impulsado por IA, la generación automática de resúmenes y los flujos de trabajo de servicios centrados en conocimiento (KCS, por sus siglas en inglés) se integran directamente en el entorno de trabajo de los agentes para ayudar a los equipos a resolver casos con mayor rapidez eGain (NASDAQ: EGAN) ha anunciado hoy una ampliación significativa de la integración entre eGain AI Agent y Salesforce Service Cloud, que permite incorporar capacidades de conocimiento impulsado por IA e inteligencia contextual directamente en la plataforma en la que los equipos ya operan a diario.
Respuestas basadas en conocimiento y potenciadas por IA El AI Agent IVA elimina esta carga operativa al conectarse directamente con la base de conocimiento cuidadosamente gestionada por eGain, donde cada contenido sigue un ciclo estructurado que garantiza su precisión, el cumplimiento de la normativa y su preparación para su uso mediante IA. Esto permite que el agente IVA proporcione siempre respuestas fiables y actualizadas en lenguaje natural a los clientes, sin tener que recorrer flujos de respuestas predefinidos.