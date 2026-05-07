eGain presenta AI Agent IVA para ofrecer una atención al cliente conversacional y precisa
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Un agente virtual inteligente que incorpora conocimiento fiable en cada interacción con el cliente
eGain (NASDAQ: EGAN) ha anunciado hoy el lanzamiento de AI Agent IVA, un agente virtual inteligente diseñado para resolver consultas de clientes mediante conversaciones naturales, en lugar de menús de opciones preconfiguradas y árboles de decisión complejos. El nuevo AI Agent IVA, impulsado por el AI Knowledge Hub de eGain, se apoya en una base de conocimiento corporativa cuidadosamente gestionada para ofrecer respuestas precisas y personalizadas, sin que el cliente tenga que buscar una respuesta pulsando botones del teléfono, repetir información ni permanecer en espera. Esto reduce los costes de atención al cliente, acelera las resoluciones y mejora los niveles de satisfacción del cliente.
Cuando la automatización rígida genera frustración en los clientes y los equipos de experiencia del cliente
Esta frustración tiene su origen en la complejidad de diseñar y mantener los árboles de decisión que sustentan estos sistemas telefónicos. Los equipos de atención al cliente invierten meses en construir estas complejas estructuras lógicas, solo para tener que rehacerlas de cero cada vez que cambian los contenidos o las políticas internas.
Respuestas basadas en conocimiento y potenciadas por IA
"La calidad de una respuesta a una pregunta de un cliente depende completamente de la calidad del conocimiento que la respalda", afirmó Ashu Roy, CEO de eGain. "El AI Agent IVA se apoya en una base de conocimiento cuidadosamente gestionada por eGain, donde cada contenido está estructurado, mantenido y preparado para su uso mediante IA. Esa base es la que permite gestionar conversaciones reales con precisión y naturalidad, sin la carga continua de mantener árboles de decisión complejos".
El nuevo AI Agent IVA de eGain ofrece las siguientes capacidades para que las empresas ofrezcan respuestas más rápidas y precisas para sus clientes:
Acerca de eGain
La dedicación al detalle y la atención al cliente personalizada han convertido a Mudanzas Pablo en la opción preferida por cientos de sevillanos cada año.
El conocimiento impulsado por IA, la generación automática de resúmenes y los flujos de trabajo de servicios centrados en conocimiento (KCS, por sus siglas en inglés) se integran directamente en el entorno de trabajo de los agentes para ayudar a los equipos a resolver casos con mayor rapidez eGain (NASDAQ: EGAN) ha anunciado hoy una ampliación significativa de la integración entre eGain AI Agent y Salesforce Service Cloud, que permite incorporar capacidades de conocimiento impulsado por IA e inteligencia contextual directamente en la plataforma en la que los equipos ya operan a diario.
Respuestas basadas en conocimiento y potenciadas por IA El AI Agent IVA elimina esta carga operativa al conectarse directamente con la base de conocimiento cuidadosamente gestionada por eGain, donde cada contenido sigue un ciclo estructurado que garantiza su precisión, el cumplimiento de la normativa y su preparación para su uso mediante IA. Esto permite que el agente IVA proporcione siempre respuestas fiables y actualizadas en lenguaje natural a los clientes, sin tener que recorrer flujos de respuestas predefinidos.