eGain AI Agent amplía su integración con Salesforce Service Cloud mediante la incorporación de conocimiento contextual y asistencia basada en IA
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El conocimiento impulsado por IA, la generación automática de resúmenes y los flujos de trabajo de servicios centrados en conocimiento (KCS, por sus siglas en inglés) se integran directamente en el entorno de trabajo de los agentes para ayudar a los equipos a resolver casos con mayor rapidez
eGain (NASDAQ: EGAN) ha anunciado hoy una ampliación significativa de la integración entre eGain AI Agent y Salesforce Service Cloud, que permite incorporar capacidades de conocimiento impulsado por IA e inteligencia contextual directamente en la plataforma en la que los equipos ya operan a diario. Para las organizaciones de atención al cliente, esta integración se traduce en una resolución de casos más ágil, una reducción de los tiempos de gestión y un mayor número de solicitudes en canales de autoservicio, sin necesidad de modificar los procesos de trabajo habituales de los agentes.
La laguna de conocimiento en Salesforce
En el caso de los usuarios de Salesforce, el conocimiento se ha gestionado tradicionalmente como una capa independiente, en lugar de integrarlo como un componente inteligente en sus flujos de trabajo. Esto conlleva demoras en los tiempos de gestión, produce respuestas discrepantes y aumenta el riesgo de aportar información incongruente al elevar una solicitud a un nivel superior.
Integración de contexto y conocimiento en Service Cloud
Además, los usuarios de Salesforce Service Cloud no necesitan desarrollar capacidades de IA ni construir bases de conocimiento desde cero. La integración de eGain viene preconfigurada y lista para que los equipos de atención al cliente la implementen y empiecen a sacarle partido de inmediato, sin configuraciones ni personalizaciones complejas en Salesforce.
Los usuarios de Salesforce pueden optimizar la gestión de casos mediante varias capacidades:
"Los equipos de atención al cliente no deberían verse obligados a elegir entre las herramientas que ya utilizan y las capacidades de IA que necesitan", afirmó Ashu Roy, CEO de eGain. "Esta integración más profunda lleva el conocimiento y la IA de eGain directamente a Salesforce Service Cloud para que las organizaciones dedicadas a la experiencia del cliente puedan escalar sus operaciones de forma eficiente sin alterar su forma de trabajar".
Acerca de eGain
La dedicación al detalle y la atención al cliente personalizada han convertido a Mudanzas Pablo en la opción preferida por cientos de sevillanos cada año.
El conocimiento impulsado por IA, la generación automática de resúmenes y los flujos de trabajo de servicios centrados en conocimiento (KCS, por sus siglas en inglés) se integran directamente en el entorno de trabajo de los agentes para ayudar a los equipos a resolver casos con mayor rapidez eGain (NASDAQ: EGAN) ha anunciado hoy una ampliación significativa de la integración entre eGain AI Agent y Salesforce Service Cloud, que permite incorporar capacidades de conocimiento impulsado por IA e inteligencia contextual directamente en la plataforma en la que los equipos ya operan a diario.
Respuestas basadas en conocimiento y potenciadas por IA El AI Agent IVA elimina esta carga operativa al conectarse directamente con la base de conocimiento cuidadosamente gestionada por eGain, donde cada contenido sigue un ciclo estructurado que garantiza su precisión, el cumplimiento de la normativa y su preparación para su uso mediante IA. Esto permite que el agente IVA proporcione siempre respuestas fiables y actualizadas en lenguaje natural a los clientes, sin tener que recorrer flujos de respuestas predefinidos.