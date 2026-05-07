Arturo Pérez-Reverte presenta: «Fotografías de guerra 1974-1985» y «Enviado especial»



El Ateneo de Madrid ofrece una exposición, hasta el 30 de mayo, sobre fotografías tomadas por Arturo Pérez-Reverte cuando trabajaba como corresponsal de guerra para diversos medios escritos y Televisión Española.

Con motivo de este certamen, las editoriales La Fábrica y Alfaguara han elaborado dos interesantes libros de Arturo Pérez-Reverte: FOTOGRAFÍAS DE GUERRA 1974-1985 y ENVIADO ESPECIAL; y precisamente, en el Ateneo ha tenido lugar la presentación de las citadas obras. En el acto, el reconocido académico estuvo acompañado por dos directivos de las editoriales y antiguos compañeros de la profesión: fotógrafos y cámaras de televisión.



FOTOGRAFÍAS DE GUERRA reúne en 136 páginas, conmovedoras e impactantes fotos de conflagraciones mundiales. Todo comenzó cuando en 1974 el joven Arturo, con dos cámaras Nikon y Pentax colgadas al cuello y una máquina de escribir Olivetti Lettera 32, se anegó en numerosas guerras viviendo, en primera línea, la muerte, las brutalidades, los niños sin padres, las violaciones, las miradas cansadas, jóvenes que veía envejecer, como él mismo, en solo unos días. La guerra despoja al hombre de todas sus máscaras, en ella desparecen las coartadas y queda al desnudo lo esencial: el miedo a morir. Porque la guerra es sucia, huele mal, hace sudar, da sed, deja la boca seca como el papel de lija. Los pulmones se llenan de humo de pólvora quemada, desaparecen tus amigos. A veces se hacen prisioneros y a veces, no. Todo depende de la tensión del momento. La guerra que Homero, Jenofonte y muchos más han comentado sigue presente ahora en pleno siglo XXI con todo el fatalismo, violencia resignación, valor y crueldad, con niños que miran a la cámara con una tristeza impropias de su edad. Son algunos de los mensajes que el autor intercala entre sus fotografías.



ENVIADO ESPECIAL. UNA BIOGRAFÍA DE GUERRA, es una obra cuyo texto de 612 páginas, pormenoriza sobre los peligrosos momentos vividos, algunos de ellos en escenarios españoles como la Guerra secreta del Sahara, el Aaiún, el comportamiento del Polisario y los ataques soterrados del ejército marroquí; en otras latitudes hay tragedias que vuelven a repetirse en estos momentos, como: El Líbano y Beirut; Iran-Irak, una guerra de fronteras regada de petróleo y sangre; la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina hablaba de fútbol; En Angola, Mozambique y el Chad fui, una vez más, testigo del África más violenta. Una noche, mi compañero de choza en Mozambique me despertó horrorizado: Mañana nos van a fusilar porque quieren nuestros relojes, las cámaras y las botas. Lo importante es no huir del riesgo ni abalanzase a él, sino medirlo. Estudiar, el ajedrez del trabajo y de la vida, las posibilidades de más eficaces; averiguar antes de hacer el primer movimiento, por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir.

Tras mi despedida como reportero fui a la literatura, y las novelas se convirtieron en una herramienta eficaz para ordenar el caos y los remordimientos; porque todo ser humano tiene remordimientos y yo para realizar mi trabajo tuve que mentir y sobornar. Aquellos años eran muy diferentes a los actuales. Entonces no había ordenadores ni satélites y había que arréglaselas para que los reportajes llegaran a TVE, rogando a azafatas y pilotos que se los llevasen a Madrid; a veces te decían, los directivos de la tele, que todo el trabajo, tan peligrosamente elaborado y enviado, no se había emitido porque había otras noticias más importantes o un partido de fútbol muy interesante. De todas formas, ni a los directivos ni al consumidor le agradan ver muertos y desgracias en la televisión. Siempre ha habido autocensura pero ahora, con los medios técnicos actuales se están manipulando las imágenes. Comentó Arturo Pérez-Reverte en su interesante intervención.