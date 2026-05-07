España y Marruecos refuerzan la coordinación ante una Operación Paso del Estrecho 2026 con previsión de nuevo récord de desplazamientos

Representantes de las administraciones de España y Marruecos se han reunido este miércoles en Tánger en la 37ª Comisión Mixta Hispano‑marroquí para de reforzar la coordinación y culminar los trabajos preparatorios de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, el mayor tránsito estacional de Europa y uno de los más grandes del mundo.



El encuentro ha permitido avanzar en la planificación y coordinación del Plan Específico de la OPE, que gestionará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre próximos el tránsito de más de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos a través de la Península Ibérica, cifras que podrían volver a marcar un récord histórico con un incremento estimado del 3 por ciento respecto al año anterior.

La delegación española ha estado encabezada por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, e integrada por miembros de esa área, y de las direcciones generales de Tráfico y de Coordinación y Estudios, así como responsables de los ministerios de Sanidad, Transportes y Movilidad Sostenible, y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Por parte de Marruecos han participado en el encuentro el director de Migración y Vigilancia de Fronteras; altos cargos de la Gendarmería Real y de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad, así como de diferentes ministerios y direcciones generales del reino alauita.

Barcones, ha querido destacar que la colaboración entre ambos países es “es la clave del éxito de esta operación” ya que “no sólo hay que planificar bien, sino que tenemos que estar preparados para responder ante cualquier circunstancia que se produzca y, por ello, la coordinación entre los dos países y la comunicación permanente entre nuestros respectivos equipos es fundamental”.

Planificación integral y estructura operativa

El Plan Específico de la Operación Paso del Estrecho 2026 mantendrá las líneas de actuación fundamentales de los años precedentes. En este sentido, Barcones ha expuesto como principal meta “el triple objetivo de conseguir un tráfico fluido en las carreteras nacionales, reducir los tiempos de espera en nuestros puertos y atender a los ciudadanos magrebíes en todo aquello que necesiten”.

El dispositivo se articulará en torno al Plan de Flota, que definirá el número de buques, líneas y rotaciones necesarias para asegurar un tránsito ágil entre los dos continentes. Además, incluye los planes provinciales de coordinación de los nueve puertos españoles participantes, el plan para la gestión del tráfico y la seguridad vial y el plan de acción de Cruz Roja Española.

En cuanto a los recursos humanos, estos aumentan con respecto a la OPE del año anterior casi un 10 por ciento. Participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios. Este operativo implicará a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Innovación tecnológica para minimizar los riesgos

“Cada año nos enfrentamos a nuevos retos y eso requiere conocimiento, esfuerzo y dedicación para diseñar una planificación que sea la adecuada para cada Operación Paso del Estrecho en concreto”, ha reconocido la secretaria general de Protección Civil y Emergencias.

Para esta edición se introducen novedades y mejoras respecto a las de años anteriores, entre las que destaca la incorporación de un sistema digital de gestión que integrará, por primera vez, el análisis conjunto de datos de paso con información en tiempo real sobre tráfico, operaciones portuarias, condiciones meteorológicas e incidentes, lo que permitirá optimizar la gestión del flujo de pasajeros y vehículos y minimizar los riesgos asociados a los picos de mayor afluencia.

En ese aspecto, además, y con el objetivo de disminuir posibles complicaciones, ambos países han coincidido en la importancia de reforzar la información previa a los viajeros y de fomentar la adquisición de billetes cerrados con antelación, una medida clave para reducir las aglomeraciones y mejorar la eficiencia de los embarques.

Cooperación bilateral consolidada

Barcones han enfatizado que la OPE “es un ejemplo de buena coordinación entre países vecinos” y ha destacado “el gran trabajo de preparación de los equipos directivos y técnicos, a los que quiero manifestar mi más sincero agradecimiento”.

La Operación Paso del Estrecho se organiza de forma ininterrumpida desde 1986 y es fruto de una estrecha colaboración entre España y Marruecos que ha permitido afrontar con éxito un dispositivo de gran complejidad con un volumen de desplazamientos creciente año tras año.