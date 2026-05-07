‘España Mejor’ desde la ciudadanía

En un momento en que las estructuras clásicas de poder se tambalean bajo el peso de su propia inercia, una iniciativa impulsada desde la base de la sociedad civil demuestra que existe una alternativa real y funcional. España Mejor, una plataforma abierta y horizontal que no se define como partido político ni como grupo de presión —“no somos un partido político... no somos un grupo de lobby. Nos interesan las ideas...”—, está marcando el camino hacia una democracia más auténtica, transparente y centrada en resolver los problemas que afectan a la gente común.



El panorama no podría ser más claro: según datos del Eurobarómetro, un 73% de los españoles desconfía del Gobierno y 9 de cada 10 ciudadanos desconfían de los partidos políticos, a quienes consideran incapaces de abordar sus principales preocupaciones: la calidad del empleo, el acceso a la vivienda, las debilidades en la sanidad y la educación, y la falta de oportunidades para los jóvenes. Los partidos tradicionales, a menudo percibidos como maquinarias que se nutren de los ciudadanos pero rara vez cuentan con ellos, aparecen ante los ojos de una mayoría como entes lentos, ineficaces y, en demasiados casos, opacos en su gestión y resistentes a la rendición de cuentas.

Frente a esta desafección, España Mejor no se limita a quejarse. Propone y, sobre todo, demuestra. La iniciativa se rige por un estricto Código de Conducta que aspira a los más exigentes estándares de transparencia. Bajo principios de integridad, objetividad y eficiencia, la organización se compromete a hacer públicas y a auditar anualmente sus cuentas, rechazando cualquier contribución que condicione sus fines.

Pero su apuesta por la claridad va más allá de sus propias finanzas. Uno de los proyectos más relevantes de la plataforma es su “Código Ético del Gobierno”, un documento de carácter autorregulador que busca elevar el listón ético del país y que ya ha sido presentado y propuesto para su adhesión a 400 instituciones y cargos públicos de todos los signos políticos. Este código contiene 99 medidas concretas que persiguen, entre otras cosas, que los gobernantes se comprometan a no mentir deliberadamente y que se transparente la contratación de asesores, los regalos y los viajes, en un intento de desterrar las prácticas clientelares que han lastrado la confianza.

Es una clara muestra que el poder de las ideas frente a la iniciativa partidista.

“Para nosotros el éxito sería que nos empezaran a robar las ideas”, afirmó Miriam González, fundadora de la plataforma. Esta declaración encapsula la filosofía de una organización que nace para “hacer posible que todo ese talento que hay en España y que ahora está desencantado de la política, empiece a contribuir a mejorar nuestras políticas públicas” y que no busca competir con los partidos, sino alimentarlos con propuestas nacidas de la ciudadanía.

Y las propuestas no se hacen esperar. España Mejor ha trabajado para asegurar la sostenibilidad de las pensiones ante el desafío demográfico, propuesto una nueva política de agua más eficiente, impulsado la eliminación de los aforamientos —una figura que blindaba a cerca de 250.000 personas— y diseñado una nueva asignatura de educación económica para jóvenes.

El proyecto “Imagina” es otro ejemplo de cómo se busca solucionar problemas globales desde la base, involucrando a los jóvenes de 18 a 35 años en procesos deliberativos reales para que definan las políticas que afectan su futuro, de la mano de expertos mundiales.

El deseo de participación y cambio se refleja en las voces de los ciudadanos que integran la plataforma, quienes expresan un anhelo profundo por un sistema más limpio y eficaz, como recoge su propia web. En un mundo demasiado mediatizado por estructuras de poder que parecen perpetuarse en una dinámica de bucle, la experiencia de España Mejor demuestra que otra forma de construir el futuro es posible y necesaria: desde la sociedad civil, con absoluta transparencia y con la determinación de no resignarse a que los problemas del país se conviertan en endémicos.

Enlace: https://esmejor.eu/quienes-somos/