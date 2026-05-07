‘España Mejor’ desde la ciudadanía
|Una ola de transparencia y participación ciudadana está superando la parálisis de los partidos tradicionales
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En un momento en que las estructuras clásicas de poder se tambalean bajo el peso de su propia inercia, una iniciativa impulsada desde la base de la sociedad civil demuestra que existe una alternativa real y funcional. España Mejor, una plataforma abierta y horizontal que no se define como partido político ni como grupo de presión —“no somos un partido político... no somos un grupo de lobby. Nos interesan las ideas...”—, está marcando el camino hacia una democracia más auténtica, transparente y centrada en resolver los problemas que afectan a la gente común.
El panorama no podría ser más claro: según datos del Eurobarómetro, un 73% de los españoles desconfía del Gobierno y 9 de cada 10 ciudadanos desconfían de los partidos políticos, a quienes consideran incapaces de abordar sus principales preocupaciones: la calidad del empleo, el acceso a la vivienda, las debilidades en la sanidad y la educación, y la falta de oportunidades para los jóvenes. Los partidos tradicionales, a menudo percibidos como maquinarias que se nutren de los ciudadanos pero rara vez cuentan con ellos, aparecen ante los ojos de una mayoría como entes lentos, ineficaces y, en demasiados casos, opacos en su gestión y resistentes a la rendición de cuentas.
En un momento en que las estructuras clásicas de poder se tambalean bajo el peso de su propia inercia, una iniciativa impulsada desde la base de la sociedad civil demuestra que existe una alternativa real y funcional. España Mejor, una plataforma abierta y horizontal que no se define como partido político ni como grupo de presión, está marcando el camino hacia una democracia más auténtica, transparente y centrada en resolver los problemas que afectan a la gente común.
La historia de la filosofía política puede leerse como una crónica tensa de la convivencia entre dos soberanías que reclaman para sí la totalidad de la existencia humana. Por un lado, vislumbramos el Reino de los Cielos, cuya promesa de justicia trascendente actúa como un tribunal ético sobre la historia, recordándonos que el hombre no es el dueño absoluto de su destino. Por otro, aparecen los ducados de este mundo, representados hoy por Estados nacionales.
Hay una fantasía muy extendida sobre el perdón: la de que es posible soltar el dolor sin renunciar a nada más. Soltar el sufrimiento, pero mantener la razón. Liberarse, pero sin cancelar la deuda. Avanzar, pero sin cuestionar la historia que uno se ha contado durante años.