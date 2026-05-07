San Xoán de Río presenta Rural University Hub, un ecosistema internacional pionero de educación universitaria e innovación para revitalizar el medio rural
|Universidades, startups, centros de Investigación y desarrollo emprendedor se unen a un proyecto único y de impacto
|
|
El Ayuntamiento de San Xoán de Río (Ourense) acogerá el próximo 11 de mayo a las 11:00 horas, en su Salón de Plenos, la presentación oficial de Rural University Hub, un proyecto estratégico orientado a impulsar la innovación, el emprendimiento y la formación en entornos rurales, con el objetivo de atraer talento, fomentar la digitalización y generar oportunidades sostenibles.
Rural University Hub se configura como un hub de innovación y formación educativa del siglo XXI, basado en un modelo de innovación abierta que conectará de manera permanente en el municipio a universidades, startups, instituciones públicas y agentes del territorio. Este ecosistema permitirá desarrollar programas de capacitación, incubación de proyectos, transferencia de conocimiento y soluciones innovadoras adaptadas a los retos de la cuarta revolución tecnológica, incorporando además procesos de prototipado en el propio territorio rural.
A través de esta iniciativa, San Xoán de Río se posiciona como un enclave de referencia internacional en innovación rural, con una programación estable a lo largo del año que incluirá cursos, encuentros académicos y actividades de investigación aplicada.
La actividad del Rural University Hub arrancará con una primera programación intensiva durante la semana del 8 al 12 de junio, que incluirá tres cursos de certificación universitaria internacional y un bootcamp de emprendimiento e innovación, con la participación de universidades de países como Honduras, República Dominicana, México o Colombia, entre otros.
Declaraciones
El alcalde de San Xoán de Río, D. Xosé Miguel Pérez Blecua, ha destacado que “Rural University Hub representa una apuesta decidida por el futuro del medio rural. Queremos situar a nuestro municipio en el mapa internacional de la innovación, demostrando que desde lo rural también se puede liderar la transformación tecnológica y social”.
Por su parte, D. Juan Manuel Revuelta, Director General de la Fundación Finnova, ha señalado que “este proyecto conecta el talento internacional con las oportunidades del territorio, facilitando el acceso a financiación europea y promoviendo soluciones innovadoras en ámbitos clave como la sostenibilidad, la economía circular o la digitalización”.
Asimismo, D. Josu Gómez Barrutia, Presidente de la Asociación Internacional de Startups, ha subrayado que “Rural University Hub es una iniciativa pionera que permitirá a emprendedores y startups desarrollar y testar soluciones reales en entornos rurales, generando impacto económico y social desde la innovación abierta”.
El Ayuntamiento de San Xoán de Río (Ourense) acogerá el próximo 11 de mayo a las 11:00 horas, en su Salón de Plenos, la presentación oficial de Rural University Hub, un proyecto estratégico orientado a impulsar la innovación, el emprendimiento y la formación en entornos rurales, con el objetivo de atraer talento, fomentar la digitalización y generar oportunidades sostenibles.
En 2025, España batió récords turísticos al recibir aproximadamente 97 millones de visitantes internacionales, lo que ha contribuido a una mayor fragmentación de la oferta turística en el país (Idealista). A medida que los precios turísticos siguen subiendo en toda España, los hogares se ven obligados a navegar un mercado fragmentado y poco transparente.
En España, distintas organizaciones sociales trabajan de manera sostenida para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Su labor se centra en cubrir necesidades básicas, facilitar el acceso a derechos y generar oportunidades de integración. Estas entidades operan a través de programas de asistencia directa, formación laboral y contención social, con una fuerte presencia territorial y una red de voluntariado que sostiene gran parte de su actividad.