San Xoán de Río presenta Rural University Hub, un ecosistema internacional pionero de educación universitaria e innovación para revitalizar el medio rural

El Ayuntamiento de San Xoán de Río (Ourense) acogerá el próximo 11 de mayo a las 11:00 horas, en su Salón de Plenos, la presentación oficial de Rural University Hub, un proyecto estratégico orientado a impulsar la innovación, el emprendimiento y la formación en entornos rurales, con el objetivo de atraer talento, fomentar la digitalización y generar oportunidades sostenibles.



Rural University Hub se configura como un hub de innovación y formación educativa del siglo XXI, basado en un modelo de innovación abierta que conectará de manera permanente en el municipio a universidades, startups, instituciones públicas y agentes del territorio. Este ecosistema permitirá desarrollar programas de capacitación, incubación de proyectos, transferencia de conocimiento y soluciones innovadoras adaptadas a los retos de la cuarta revolución tecnológica, incorporando además procesos de prototipado en el propio territorio rural.

A través de esta iniciativa, San Xoán de Río se posiciona como un enclave de referencia internacional en innovación rural, con una programación estable a lo largo del año que incluirá cursos, encuentros académicos y actividades de investigación aplicada.

La actividad del Rural University Hub arrancará con una primera programación intensiva durante la semana del 8 al 12 de junio, que incluirá tres cursos de certificación universitaria internacional y un bootcamp de emprendimiento e innovación, con la participación de universidades de países como Honduras, República Dominicana, México o Colombia, entre otros.

Declaraciones

El alcalde de San Xoán de Río, D. Xosé Miguel Pérez Blecua, ha destacado que “Rural University Hub representa una apuesta decidida por el futuro del medio rural. Queremos situar a nuestro municipio en el mapa internacional de la innovación, demostrando que desde lo rural también se puede liderar la transformación tecnológica y social”.

Por su parte, D. Juan Manuel Revuelta, Director General de la Fundación Finnova, ha señalado que “este proyecto conecta el talento internacional con las oportunidades del territorio, facilitando el acceso a financiación europea y promoviendo soluciones innovadoras en ámbitos clave como la sostenibilidad, la economía circular o la digitalización”.

Asimismo, D. Josu Gómez Barrutia, Presidente de la Asociación Internacional de Startups, ha subrayado que “Rural University Hub es una iniciativa pionera que permitirá a emprendedores y startups desarrollar y testar soluciones reales en entornos rurales, generando impacto económico y social desde la innovación abierta”.