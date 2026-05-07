Un ‘Pohema’ urbano y otro

jueves, 7 de mayo de 2026, 10:59 h (CET)

UN POHEMA URBANO

Ve a la calle vístete de esa realidad, no te escapes, se tú mismo (a) no ves que es tu realidad, vos mismo (a) ella es la belleza que brinda la notable realidad, en este tiempo y aquel...!!!

QUÉ PASÓ

La realidad es una canción, es una pieza musical, es un aroma, es un átomo en naufragio, es esto y aquello, es la vida misma, es el tiempo que jamás fenece, todo se va, mientras el tiempo queda. Somos vida que se bifurca o se va en líneas paralelas, que nunca se juntarán solamente se verán como memoria.