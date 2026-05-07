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Un ‘Pohema’ urbano y otro

Poesía
Bayardo Quinto Núñez
jueves, 7 de mayo de 2026, 10:59 h (CET)

UN POHEMA URBANO


Ve a la calle

vístete de esa realidad,

no te escapes,

se tú mismo (a)

no ves que

es tu realidad,

vos mismo (a)

ella es la belleza

que brinda

la notable realidad,

en este tiempo

y aquel...!!!


QUÉ PASÓ


La realidad

es una canción,

es una pieza

musical,

es un aroma,

es un átomo

en naufragio,

es esto

y aquello,

es la vida misma,

es el tiempo

que jamás

fenece, todo se va,

mientras el tiempo

queda. Somos vida

que se bifurca

o se va en líneas

paralelas, que

nunca se juntarán

solamente se verán

como memoria.

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