Un ‘Pohema’ urbano y otro
|Poesía
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UN POHEMA URBANO
Ve a la calle
vístete de esa realidad,
no te escapes,
se tú mismo (a)
no ves que
es tu realidad,
vos mismo (a)
ella es la belleza
que brinda
la notable realidad,
en este tiempo
y aquel...!!!
QUÉ PASÓ
La realidad
es una canción,
es una pieza
musical,
es un aroma,
es un átomo
en naufragio,
es esto
y aquello,
es la vida misma,
es el tiempo
que jamás
fenece, todo se va,
mientras el tiempo
queda. Somos vida
que se bifurca
o se va en líneas
paralelas, que
nunca se juntarán
solamente se verán
como memoria.
Ve a la calle, vístete de esa realidad, no te escapes, se tú mismo (a) no ves que es tu realidad...
Novela negra ambientada en Helsinki en la época actual. La inspectora Jessica Niemi, del departamento de homicidios de la policía de la ciudad, será la encargada de resolver un asesinato. Las únicas pistas con las que contará son los libros de Roger Koponen, un autor de best Seller, en cuyas novelas se basará el asesino para cometer sus atroces crímenes.
Ay señor, mi señor, ya no puedo comer tu pan. Ay señor, señor mío, que has dado todo este pobre, enferma y fermenta a oscuras con la nada...