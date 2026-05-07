Y tú, ¿alguna vez te has enamorado?

Desde que somos pequeños estamos inundados de películas y series que nos hablan del amor en estado puro. De lo que podemos esperar y de lo que se supone que es, de lo que queremos y de lo que podemos encontrar. Nos creamos unas expectativas por el conocimiento y la teoría que hemos ido adquiriendo hasta que llega el momento de llevarlo a la práctica.



Nos sabemos muy bien la teoría en edades tempranas y en la adolescencia, hemos jugado a eso que llaman amor sin saber, realmente, lo que es. Pudiera ser que hayamos tenido pareja o personas con derecho a roce a nuestro alrededor creyendo que estábamos experimentando ese sentimiento tan temido para algunos como es el de enamorarse.

Pero enamorarse supone algo más profundo, algo más sincero y sobre todo, algo más perenne en el tiempo. Sentir algo real por otra persona no es fácil, es más, resulta muy complicado en la sociedad de hoy en día, donde la elección de pareja se hace a través de escaparates virtuales basados en el físico, no importando el uso que podamos hacer de esa persona ni los sentimientos que le podamos haber generado.

Hablar de amor es sencillo, haberlo sentido o estarlo es muy complicado. Y es que el amor no se crea de la noche a la mañana porque va tomando forma acorde al cuidado que se tenga, va transformándose con el tiempo dando lugar a una base sólida y tiene unos pilares y valores inquebrantables. El amor puro no traiciona ni defiende la mentira, es una confianza plena en la persona que has elegido para acompañarte, no duele ni daña porque es real. El amor acompaña pero no solo en los momentos malos, no compite ni insulta y tiene autocontrol aún en las mayores épocas de estrés. El amor no es llorar, ni cambiar a la persona, no es rogar, ni humillar.

El amor es responsabilidad afectiva por parte de ambos porque cada acción repercute en la otra y las consecuencias derivadas de cada unas de dichas acciones pueden no borrarse e influir en el progreso de la relación. Amar es escuchar y aconsejar, es preocuparse siempre, es sentir empatía o al menos intentarlo, es no sobresalir, es acompañar de forma respetuosa, es apoyar, es estar de una forma u otra, es querer lo mejor para la otra parte… Es decir, se trata, de compartir nuestra vida con alguien especial y que nos hace también sentirnos así. Y eso, sólo quien ha estado enamorado, lo sabe.

Existen muchas personas que pese a haber tenido varias parejas, jamás han experimentado el sentimiento del amor, porque lo que querían era compañía. Otras, que se han enamorado en una época de su vida pero que ya no han vuelto a querer a nadie más de la misma forma que lo hicieron en el pasado.

Y es que dar el corazón a otra persona, no es sencillo porque compartir miedos y sentimientos a veces, nos hace vulnerables. Pensamos que abrirnos a otros nos hace perder parte de nuestra seguridad porque expresamos esa parte más oculta que tenemos y eso puede hacer que en algún momento, sintamos incertidumbre por la forma en cómo se pueda emplear dicha información.

Enamorarse es algo que quien lo ha sentido, lo sabe expresar a la perfección. Los que aún no lo han hecho o lo están experimentando actualmente, están conociendo la alegría y el miedo en su máxima expresión. Incluso, aquellos que se han enamorado varias veces, pudiera ser que, sin querer, se protejan del amor porque muchas veces, no depende de lo que uno quiera sino también de la otra parte.

Y es que el amor es tremendamente amplio con un abanico de matices con respecto a la manera de vivirlo pero lo que sí está claro es que necesita cierto compromiso, sinceridad, diálogo, continuidad, lealtad y esfuerzo, pero es que esto es necesario ya no sólo en temas de amor sino en cualquier relación social con cierta responsabilidad emocional hacia el prójimo.