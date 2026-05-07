Maserati celebra los primeros cien años de su icónico logotipo, el Tridente

Fue el 25 de abril de 1926 que Alfieri Maserati, al volante del legendario Tipo 26, obtuvo el primer lugar en su clase y el octavo en la general, marcando el comienzo de una tradición de carreras que ayudaría a definir la identidad misma de la Marca. El símbolo hizo su debut en esa misma competición y, por lo tanto, encarna los orígenes, la ambición y el legado de una marca nacida para competir y ganar, tanto en la carretera como en la pista. En una definición: “100 YEARS OF THE TRIDENT”. Con la palabra RIDE en negrita: una referencia intencional al verbo que, en inglés, evoca la experiencia de conducción refinada pero deportiva que siempre ha distinguido a cada Maserati.



Santo Ficili, COO de Maserati, comentó: “El Tridente encarna el alma más auténtica de Maserati. Nacido en el circuito en 1926, lleva consigo el legado de una empresa que aprendió a construir coches en busca de décimas de segundo. Un patrimonio invaluable, compuesto por victorias de carreras, modelos icónicos e hitos técnicos, que las mujeres y los hombres de Maserati preservan y renuevan todos los días, en Módena y en todo el mundo. En 2026, también celebramos 112 años desde la fundación de la empresa, reafirmando nuestro estatus como la marca más antigua del Motor Valley y uno de los embajadores del Made in Italy en el escenario internacional. Pocas marcas de automoción pueden presumir de tantos aniversarios de tanta trascendencia. Es por eso que miramos al futuro con la misma solidez y fuerza con la que forjamos nuestro pasado ".

Un símbolo forjado por las carreras: 100 años de Maserati en la pista

El logotipo de Maserati nació oficialmente en 1926, pero comenzó a tomar forma ya en 1925, cuando Mario Maserati, el único artista de la familia y el único hermano que no estaba directamente involucrado en el negocio de la automoción, creó el primer dibujo del Tridente, que ahora se conserva en los archivos de Maserati en Módena. Su inspiración provino de la Fuente de Neptuno en Bolonia, ubicada a solo unos cientos de metros del primer taller de Maserati y un símbolo profundamente arraigado en la identidad de la ciudad.

El Tridente hizo su primera aparición oficial ese mismo año en el Tipo 26, el coche con el que Alfieri Maserati entró en la Targa Florio, ocupando el primer lugar en la clase de 1500 cc. Fue el primero de una larga lista de logros, incluidas las victorias consecutivas en las 500 Millas de Indianápolis (1939 y 1940), cuatro victorias consecutivas en la Targa Florio (1937, 1938, 1939 y 1940), nueve victorias en Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1957 con Juan Manuel Fangio. En los últimos años, Maserati volvió a la victoria con el MC12, un coche que entre 2005 y 2010 obtuvo seis campeonatos internacionales FIA GT, la máxima expresión de las competiciones de automóviles GT derivados de la producción. Desde 2023, el Maserati GT2 ha devuelto a la Casa del Tridente a competir y ganar en campeonatos, y hoy es elegible para participar en más de 20 campeonatos en todo el mundo. En resumen, el Tridente nació en la pista, empapado en el polvo de las carreteras ásperas y la ambición deportiva, y durante décadas significó una cosa por encima de todo: la competencia. El vínculo con el automovilismo nunca se ha roto por completo, ni siquiera en los años en que Maserati centró su energía en la producción de automóviles de carretera.



La evolución del símbolo de Maserati

El primer emblema, aplicado al Tipo 26, era rectangular con un Tridente oscuro sobre un fondo claro, una solución gráfica que, sin embargo, duró poco. Ya a principios de la década de 1930, la marca evolucionó hacia la forma ovalada que se convertiría en icónica, adoptando los colores rojo y azul de la ciudad de Bolonia y definiendo una identidad destinada a perdurar en el tiempo, con más de cuarenta años de estabilidad sustancial tanto en los automóviles de carretera como en los de carrera. En 1980, se introdujo una versión con fondo dorado y se utilizó en toda la producción de la época, mientras que en 1997 se rediseñó el logotipo en términos de proporciones y estilo, marcando una nueva fase en el relanzamiento de la marca.

La evolución más reciente forma parte de la llamada Nueva Era de Maserati, inaugurada por el MC20 en 2020, que introdujo un rediseño sustancial del logotipo, haciendo que el Tridente fuera más contemporáneo y elegante, preservando al mismo tiempo su identidad histórica. La intervención se centró en particular en las proporciones y el diseño de los tres puntos, con flechas laterales redondeadas para garantizar una mayor continuidad visual, una relación diferente con el escudo azul y una composición general más dinámica. El óvalo se aligeró tanto en su estructura como en su tratamiento cromático, con la eliminación del rojo en favor de una paleta reducida a blanco y un azul profundo, el llamado Blu Maserati, caracterizado por un efecto lacado.



Una emotiva campaña en nombre del Tridente y su ADN de carreras

Maserati lanza una nueva campaña dedicada al centenario del logotipo del Tridente, convirtiendo este hito en un momento para que la Marca y sus clientes compartan sus valores fundacionales. En el aire a partir de hoy en los canales oficiales de Maserati, el evocador video pone en diálogo el pasado y el presente a través de una serie de automóviles seleccionados con una intención narrativa precisa: el Tipo 26, el Ghibli y el MC12 representan el patrimonio histórico de la Marca, mientras que el GranTurismo Trofeo, el Grecale Trofeo y el MCXtrema encarnan su continuidad con el mundo de las carreras contemporáneas, el hilo común que ha ligado al Tridente indisolublemente a la competencia desde sus orígenes.



Los tres modelos históricos de Maserati salieron del pit lane de Targa Florio. A lo largo de su viaje, entran en una nueva dimensión, donde el Legado se encuentra con el Futuro. Del polvo del pasado emergen los tres modelos contemporáneos de Maserati, avanzando por un majestuoso desierto de sal. A medida que los tres coches compiten juntos, dejan atrás pistas audaces y poderosas que, cuando se ven desde arriba, se convierten en un camino compartido capaz de rastrear un Tridente gigante.



El vídeo se creó utilizando una mezcla de animación 3D e inteligencia artificial para lograr un tratamiento estético distintivo, acompañado de una banda sonora especialmente compuesta y enriquecida, al final, por la línea "Un siglo de historias, firmado con un símbolo". Para hacer la película aún más emotiva su narradora es, gracias a la IA, Maria Teresa De Filippis (1926-2016). Fue la primera mujer en clasificarse y competir en un Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica de 1958, al volante de un Maserati 250F. La campaña se completa con una serie de imágenes dedicadas a toda la gama actual, todas compartiendo la frase "100 YEARS OF THE TRIDENT", con la palabra RIDE en negrita: una referencia intencional al verbo inglés "ride", que evoca la experiencia de conducción refinada pero deportiva que siempre ha distinguido a todos los Maserati.



La frase de Enzo Ferrari “He elegido a los automóviles como símbolo de extrema libertad para el hombre”.