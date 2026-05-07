Militares Judías lanzan 'Canción triste de Beltrán Moner', un viaje entre vaporwave y blues electrónico

Inspirados por la espectrología y el vaporwave, en este segundo single Canción triste de Beltrán Moner, Militares Judías ralentizan una sintonía de Rafael Beltrán Moner; ambientador musical y compositor de cabeceras míticas de TVE como "Hombres y bólidos" o bandas sonoras de documentales ("15 minutos en el tiempo) entre una infinidad de obras más. La letra parte del estándar de góspel "Jesús gonna make up my dying bed" de Blind Willie Johnson, versionado por Bob Dylan, Led Zeppelin o Spacemen 3. La unión de estos dos componentes da como resultado una suerte de blues electrónico que incluye samples de cantos hollers mezclados con capas de feedback para resolver este pequeño homenaje a los maestros del pasado y a un tema atemporal e inherente a nuestra existencia o la ausencia de ella.

MILITARES JUDÍAS: La mordida del perro rabioso

Hay perros viejos que conservan bien la dentadura. Sus colmillos, aún afilados, están listos para arrancar un buen trozo de carne en la mordida.

Esta es una premisa imprescindible para entender el asalto sonoro de Militares Judías. No son nuevos en la plaza: su pelaje musical ya muestra cicatrices y canas. Por eso, sus temas mezclan lo mejor de unas cuantas décadas y, sin embargo, saben a nuevo, a recién cocido.

Tal vez porque se han hecho a fuego lento. Ya hace diez años que César (batería) y Pablo (guitarra, voz, etc.) se encuentran a través de la amistad común de David (bajo, un músico-guadiana ahora desaparecido). Empiezan a juntarse en el almacén de un polígono industrial para tocar versiones: Bauhaus, Ramones, Ilegales... cualquier cosa que les guste. Distracción, juerga.

Pero, entre la diversión, comienzan a dibujarse riffs propios que se van registrando en un 4 pistas para jugar con ellos, retorcerlos, amasarlos. A las bases se añaden teclas, se reproducen las cintas al revés para que nazcan monstruos nuevos, distintos. Todo ello girando alrededor de la premisa desdibujada, inconcreta, de mezclar ruido y brutalidad (The Jesus & Mary Chain, los primeros Dinosaur Jr., los océanos de distorsión de My Bloody Valentine) con la experimentación de un rock avanzado, distinto, que juega con texturas incluso electrónicas (Boards of Canada, Seefeel, Paul White). Por si no bastara, los ecos de Stooges y el rock australiano, o los aromas post-punk de los primerísimos ochentas, afloran desde su bagaje, dando forma a una amalgama multitentacular...

Pero el grupo echa momentáneamente el freno cuando Pablo se escapa un tiempo de la capital. No obstante, lo grabado en esas improvisaciones infernales va con él, y sigue adelante con ello, lo rehace una y otra vez hasta darle forma de canciones. Sigue en contacto con César, trabajando en la distancia, aprovechando visitas intermitentes para seguir puliendo (o afilando) aristas. Y todo acaba por concretarse en una docena de temas. Pablo, buscando aprender a usar programas de registro y edición que les permitan acercase más a las ideas que les bullen en las cabezas, conoce a Andrey, un técnico de sonido de urban y electrónica. Éste alucina con lo que escucha, y lo que iba a ser un contacto casual acaba con su integración en el engranaje de Militares Judías, sonorizando, añadiendo detalles de sampler... Una pieza más del puzzle. Las letras también se van concretando: al principio les cuesta, Pablo no tiene ansias de ser un frontman, tocar y cantar a la vez puede ir en detrimento del resultado. Pero surgen frases improvisadas para ajustar una melodía de voz, y al final se quedan para generar textos surrealistas que acaban siendo (otra) marca de la casa.

Surrealistas como su propio nombre: pregúntales y te dirán que no se acuerdan bien, que piensan que puede tener algo que ver con Tarantino, aunque también es posible que naciera en alguna pesadilla de sesteo, tras haber comido un buen plato de sus adoradas fabas. Viniendo de ellos, cualquier cosa es posible...

Cuidado, que vas avisado desde el inicio: estos perros están rabiosos y no dan tregua: si te enganchan, ya no te sueltan.

Texto por: David F. Abel

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS realiza la promoción del nuevo single de MILITARES JUDÍAS que lleva por título “Canción triste de Beltrán Moner”, para más información y entrevistas escribe a: victor@promosapiens.net .

