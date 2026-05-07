Distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, se estrena el viernes día 8 Las ovejas detectives, dirigida por Kyle Balda, una original y novedosa película.



Sinopsis:

George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.



La película

Jackman afirma: “Craig ha escrito un guion precioso. Sabía que en manos de Kyle se convertiría en algo realmente conmovedor, divertido y único”, dice Jackman. “La comedia sin alma no satisface, es algo que se agota rápidamente. Esta historia está llena de corazón. Eso es lo que quiere el público: emocionarse, sorprenderse y dejarse llevar”.

“Hugh entendió el papel a la perfección”, añade Lindsay Doran. “Le ves en esa granja y te crees al instante que es un pastor, que quiere a sus ovejas, que conecta con ellas más fácilmente que con las personas y que realmente disfruta leyéndoles novelas”.

“George es un pastor protector que se niega a hacer daño a sus ovejas”, dice Jackman. “Ninguna de ellas acabará en el plato de nadie, aunque su lana sí puede mantenerte caliente. He interpretado a superhéroes antes, pero George es un tipo de héroe diferente. La forma en que mira a sus ovejas está a medio camino entre cómo mirarías a una mascota y a un hijo. Sinceramente, seas una oveja o un ser humano, todos queremos que nos cuiden así”.





Tráiler de la película

Ficha técnica

Título original: The Sheep Detectives Dirección: Kyle Balda Guion: Craig Mazin. Novela: Leonie Swann Producida por: Lindsay Doran, Tim Bevan y Eric Fellner Productores ejecutivos: Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood y Tim Wellspring Reparto: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby Música: Heitor Pereira Fotografía: George Steel Género: Comedia familiar, misterio Duración: 1 hora y 43 minutos Año: 2026 País: Reino Unido Distribuidora: Sony Pictures Entertainment Iberia Fecha de estreno en España: 8 de mayo de 2026