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'Las ovejas detectives', dirigida por Kyle Balda, una original y novedosa película

La cinta, una comedia familiar y de misterio protagonizada por Hugh Jackman, se estrena en cines el viernes 8 de mayo
José Belló Aliaga
jueves, 7 de mayo de 2026, 09:53 h (CET)

Distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, se estrena el viernes día 8 Las ovejas detectives, dirigida por Kyle Balda, una original y novedosa película.


Cartel de la película


Sinopsis:


George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.


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La película


Jackman afirma: “Craig ha escrito un guion precioso. Sabía que en manos de Kyle se convertiría en algo realmente conmovedor, divertido y único”, dice Jackman. “La comedia sin alma no satisface, es algo que se agota rápidamente. Esta historia está llena de corazón. Eso es lo que quiere el público: emocionarse, sorprenderse y dejarse llevar”.


“Hugh entendió el papel a la perfección”, añade Lindsay Doran. “Le ves en esa granja y te crees al instante que es un pastor, que quiere a sus ovejas, que conecta con ellas más fácilmente que con las personas y que realmente disfruta leyéndoles novelas”.


“George es un pastor protector que se niega a hacer daño a sus ovejas”, dice Jackman. “Ninguna de ellas acabará en el plato de nadie, aunque su lana sí puede mantenerte caliente. He interpretado a superhéroes antes, pero George es un tipo de héroe diferente. La forma en que mira a sus ovejas está a medio camino entre cómo mirarías a una mascota y a un hijo. Sinceramente, seas una oveja o un ser humano, todos queremos que nos cuiden así”.




Tráiler de la película


Ficha técnica


Título original: The Sheep Detectives

Dirección: Kyle Balda

Guion: Craig Mazin. Novela: Leonie Swann

Producida por: Lindsay Doran, Tim Bevan y Eric Fellner

Productores ejecutivos: Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood y Tim Wellspring

Reparto: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby

Música: Heitor Pereira

Fotografía: George Steel

Género: Comedia familiar, misterio

Duración: 1 hora y 43 minutos

Año: 2026

País: Reino Unido

Distribuidora: Sony Pictures Entertainment Iberia

Fecha de estreno en España: 8 de mayo de 2026

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