'Las ovejas detectives', dirigida por Kyle Balda, una original y novedosa película
|La cinta, una comedia familiar y de misterio protagonizada por Hugh Jackman, se estrena en cines el viernes 8 de mayo
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Distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, se estrena el viernes día 8 Las ovejas detectives, dirigida por Kyle Balda, una original y novedosa película.
Sinopsis:
George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.
La película
Jackman afirma: “Craig ha escrito un guion precioso. Sabía que en manos de Kyle se convertiría en algo realmente conmovedor, divertido y único”, dice Jackman. “La comedia sin alma no satisface, es algo que se agota rápidamente. Esta historia está llena de corazón. Eso es lo que quiere el público: emocionarse, sorprenderse y dejarse llevar”.
“Hugh entendió el papel a la perfección”, añade Lindsay Doran. “Le ves en esa granja y te crees al instante que es un pastor, que quiere a sus ovejas, que conecta con ellas más fácilmente que con las personas y que realmente disfruta leyéndoles novelas”.
“George es un pastor protector que se niega a hacer daño a sus ovejas”, dice Jackman. “Ninguna de ellas acabará en el plato de nadie, aunque su lana sí puede mantenerte caliente. He interpretado a superhéroes antes, pero George es un tipo de héroe diferente. La forma en que mira a sus ovejas está a medio camino entre cómo mirarías a una mascota y a un hijo. Sinceramente, seas una oveja o un ser humano, todos queremos que nos cuiden así”.
Tráiler de la película
Ficha técnica
Título original: The Sheep Detectives
Dirección: Kyle Balda
Guion: Craig Mazin. Novela: Leonie Swann
Producida por: Lindsay Doran, Tim Bevan y Eric Fellner
Productores ejecutivos: Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood y Tim Wellspring
Reparto: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby
Música: Heitor Pereira
Fotografía: George Steel
Género: Comedia familiar, misterio
Duración: 1 hora y 43 minutos
Año: 2026
País: Reino Unido
Distribuidora: Sony Pictures Entertainment Iberia
Fecha de estreno en España: 8 de mayo de 2026
La cinta está protagonizada por George (Hugh Jackman), un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. La película, comedia familiar y de misterio dirigida por Kyle Balda, se estrena en cines el viernes 8 de mayo.
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