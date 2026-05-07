“Tus palabras Importan”: campaña para destacar la importancia del factor tiempo en el control del lupus

En el marco del Día Mundial del Lupus, que se celebra el próximo 10 de mayo, AstraZeneca ha presentado, junto con la Federación Española de Lupus (FELUPUS), la campaña “Tus Palabras Importan”, iniciativa enfocada en resaltar el valor del tiempo como elemento fundamental en el control de esta patología. Porque en el lupus el tiempo es un factor clave: actuar rápido e identificar los síntomas supone ganar en bienestar, mejorar la calidad de vida y recuperar el control.



El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica en la que el mecanismo de defensa del organismo se ataca a sí mismo. Esto genera un exceso de anticuerpos en la sangre que provoca inflamación y daño en las articulaciones, los músculos y otros órganos. Afecta a 5 millones de personas en todo el mundo y su prevalencia asciende a 210 casos por cada 100.000 habitantes en España.

Hablamos de una patología de diagnóstico complicado y tardío, debido, en gran medida, a que los síntomas varían mucho en función del paciente. Esta variabilidad de los síntomas, la aparición de brotes impredecibles y la carga emocional de la enfermedad son algunos de los aspectos más relevantes en lo relativo al lupus.

Ganarle tiempo al lupus: clave para recuperar el control

Cabe destacar que existe un retraso en el diagnóstico de cuatro años de media (estudios internacionales recientes señalan incluso esperas medias superiores, de hasta 6-7 años), para los pacientes con lupus que puede provocar alteraciones estructurales irreversibles. El diagnóstico precoz supone un manejo temprano de la patología lo que ayuda a frenar los daños potenciales en riñones, corazón, pulmones o cerebro y permite, del mismo modo, identificar cualquier comorbilidad. Se trata de una enfermedad impredecible que, de no tratarse, puede aumentar la discapacidad e incapacidad de la persona afectada y ser potencialmente mortal.

Álvaro, paciente de lupus desde su infancia y protagonista de la campaña, comparte su historia: “cuando empecé con los primeros síntomas, estuve un año sin diagnóstico. Fue un tiempo perdido, viendo cómo no le ponían nombre a lo que me estaba pasando y sintiendo que la enfermedad avanzaba. Tenía dolores fuertes de cabeza, mucha fiebre, falta de apetito, dolor muscular, pérdida de peso importante, parón en el crecimiento… Tanto mi familia como yo sabíamos que algo ocurría, que no era normal. Ese año me dejó secuelas emocionales y físicas. Sentí miedo de que se pudiera repetir ese tiempo de brote y de no tener ningún control sobre la enfermedad”.

Correo urgente: porque las palabras de los pacientes importan

En el lupus, existe un fuerte factor emocional compuesto por miedos, agradecimientos y vivencias que suele quedar fuera del abordaje médico. Y es que, convivir con lupus supone para muchos pacientes un peso emocional profundo que a menudo permanece invisible. Para ello, FELUPUS ha hecho un llamamiento a sus pacientes para que se sumen a la campaña, escribiendo cartas dirigidas a sus especialistas, compartiendo sus vivencias, miedos o preocupaciones. De esta manera, la campaña busca poner su experiencia en el centro para que el proceso del lupus sea comprendido en todas sus dimensiones: desde la clínica hasta la emocional.

“Para mi especialista solo tengo palabras de agradecimiento, porque sin él no estaría como estoy hoy. Ha sido un apoyo importante para lograr el control de la enfermedad. Poner palabras a lo que sientes es, también, una forma de ganar tiempo a la enfermedad y lograr su control. En este sentido, quiero trasmitir un mensaje de esperanza para aquellos pacientes que aún no tienen controlada su enfermedad. Les diría que esperen, que todo llega, que cada lupus es un mundo, pero que confíen porque una vez que se logra el control de la enfermedad todo se coloca y mejora la calidad de vida”, asegura Álvaro.

Desde AstraZeneca, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y de Acceso al Mercado, subraya: “expresar con palabras las emociones que ocurren antes, durante y después de un diagnóstico de lupus son clave para romper el silencio que hay alrededor de esta patología. Con la campaña “Correo Urgente”, ponemos al paciente como protagonista de su propia vivencia. Sin olvidar la importancia del factor tiempo en esta enfermedad, ya que su experiencia puede verse afectada por un diagnóstico tardío que no permita lograr el control. Desde AstraZeneca, tenemos la ambición de reducir al máximo esos años de falta de diagnóstico en lupus, para evitar que la enfermedad avance y que los pacientes puedan ponerle nombre lo antes posible a lo que les está ocurriendo”.

La campaña está alojada en la web “Tus Palabras Importan”, donde también se comparte un vídeo con el testimonio de Álvaro, quien habla de su experiencia como paciente de lupus y qué papel ha jugado el tiempo en su enfermedad.

Además, la campaña se difundirá en Instagram, X, LinkedIn y YouTube a través del hashtag #ElLupusNoEspera.