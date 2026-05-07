Thyssen en signos: un glosario con más de 250 términos artísticos

Thyssen en signos es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado por el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con el apoyo de Bankinter, y la colaboración de la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) para la creación de un glosario de términos artísticos en lengua de signos española (LSE).



Este proyecto comenzó en 2024 con el objetivo de recopilar y también de crear signos de términos artísticos y relacionados con el museo que hasta ahora no existían o tenían una difusión muy limitada. La iniciativa busca reducir las dificultades de comunicación en torno al arte, los movimientos artísticos y los pintores para personas de la comunidad sorda y para intérpretes de LSE.

Diccionario

Para la creación del diccionario, se ha trabajado en la elaboración de un listado de términos, seleccionados por su relevancia y su vinculación directa con el mundo del arte y el museo. Tras un proceso de análisis y recopilación, se han enumerado 255 conceptos, dando prioridad a aquellos que no tenían una traducción directa en lengua de signos, siguiendo criterios lingüísticos de la LSE.

A continuación, la Fundación CNSE procedió a la creación, grabación y fotografiado de los signos correspondientes, acompañando cada uno de estos términos de sus definiciones, escritas y validadas en lectura fácil gracias a la Fundación AMÁS, con el fin de ampliar su accesibilidad a otros colectivos.

El resultado es un glosario que reúne signos de nueva creación, otros ya utilizados en ámbitos especializados pero no recogidos en ningún diccionario, y términos que contribuyen a facilitar el acceso al conocimiento artístico. El contenido se estructura en cinco bloques temáticos: técnicas, términos y utensilios artísticos; artistas; historia y estilos; en el museo y, museo y sociedad.

En el apartado de técnicas, términos y utensilios, se han recogido conceptos como acuarela, boceto, escorzo, lienzo, pincelada, sfumato o trampantojo. El bloque de artistas incorpora signos creados para pintores de distintas épocas, como Duccio di Buoninsegna, Rembrandt, Canaletto, Caravaggio, Berthe Morisot, Edward Hopper, Gabriele Münter o Georgia O’Keeffe.

Signo creado para la artista Berthe Morisot

Asimismo, se incluyen términos relacionados con la historia y los estilos, donde se reúnen movimientos artísticos como el dadaísmo, el cubismo, el hiperrealismo o la Edad de Oro.

La sección dedicada al museo incluye conceptos directamente relacionados con el Thyssen-Bornemisza, su historia y sus colecciones, como el barón Hans Heinrich Thyssen Bornemisza, o personajes como el Arcángel san Gabriel, Santa Ana o Hércules. Por último, el apartado museo y sociedad recoge palabras contemporáneas como intersexualidad, el colonialismo, heteropatriarcado o sororidad.

Estos y otros conceptos forman parte del nuevo glosario y se encuentran disponibles en la web del museo, donde cada término se presenta acompañado de una fotografía, un enlace y una breve descripción. Además, todo el material -vídeos, fotografías, descripción y versiones de lectura fácil- está incluido en el Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE), una herramienta digital gestionada por la Fundación CNSE que reúne y difunde el vocabulario de la lengua de signos en distintos ámbitos del conocimiento.

Gracias al apoyo y la colaboración de Bankinter y la Fundación Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), se han generado recursos de gran utilidad para la educación, la comunicación y la divulgación cultural. El proyecto Thyssen en signos contribuye a seguir avanzando hacia la plena accesibilidad de las personas sordas signantes, a reforzar la visibilidad y el enriquecimiento de la lengua de signos española y a fortalecer el vínculo del museo con la comunidad sorda.

Esta iniciativa se basa en algunos de los objetivos fundamentales del museo, centrados en la preservación, estudio y difusión de sus colecciones, facilitando el acceso a la comunidad de personas sordas y enriqueciendo la lengua de signos española. Además, el museo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente con el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), reforzando el compromiso del museo con la inclusión, la diversidad y el acceso universal a la cultura.