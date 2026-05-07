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Thyssen en signos: un glosario con más de 250 términos artísticos

La iniciativa busca reducir las dificultades de comunicación en torno al arte para personas de la comunidad sorda y para intérpretes de LSE
José Belló Aliaga
jueves, 7 de mayo de 2026, 09:28 h (CET)

Thyssen en signos es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado por el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con el apoyo de Bankinter, y la colaboración de la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) para la creación de un glosario de términos artísticos en lengua de signos española (LSE).


Foto 1


Este proyecto comenzó en 2024 con el objetivo de recopilar y también de crear signos de términos artísticos y relacionados con el museo que hasta ahora no existían o tenían una difusión muy limitada. La iniciativa busca reducir las dificultades de comunicación en torno al arte, los movimientos artísticos y los pintores para personas de la comunidad sorda y para intérpretes de LSE.


Diccionario


Para la creación del diccionario, se ha trabajado en la elaboración de un listado de términos, seleccionados por su relevancia y su vinculación directa con el mundo del arte y el museo. Tras un proceso de análisis y recopilación, se han enumerado 255 conceptos, dando prioridad a aquellos que no tenían una traducción directa en lengua de signos, siguiendo criterios lingüísticos de la LSE.


A continuación, la Fundación CNSE procedió a la creación, grabación y fotografiado de los signos correspondientes, acompañando cada uno de estos términos de sus definiciones, escritas y validadas en lectura fácil gracias a la Fundación AMÁS, con el fin de ampliar su accesibilidad a otros colectivos.


El resultado es un glosario que reúne signos de nueva creación, otros ya utilizados en ámbitos especializados pero no recogidos en ningún diccionario, y términos que contribuyen a facilitar el acceso al conocimiento artístico. El contenido se estructura en cinco bloques temáticos: técnicas, términos y utensilios artísticos; artistas; historia y estilos; en el museo y, museo y sociedad.


En el apartado de técnicas, términos y utensilios, se han recogido conceptos como acuarela, boceto, escorzo, lienzo, pincelada, sfumato o trampantojo. El bloque de artistas incorpora signos creados para pintores de distintas épocas, como Duccio di Buoninsegna, Rembrandt, Canaletto, Caravaggio, Berthe Morisot, Edward Hopper, Gabriele Münter o Georgia O’Keeffe.


Foto 2

Signo creado para la artista Berthe Morisot


Asimismo, se incluyen términos relacionados con la historia y los estilos, donde se reúnen movimientos artísticos como el dadaísmo, el cubismo, el hiperrealismo o la Edad de Oro.


La sección dedicada al museo incluye conceptos directamente relacionados con el Thyssen-Bornemisza, su historia y sus colecciones, como el barón Hans Heinrich Thyssen Bornemisza, o personajes como el Arcángel san Gabriel, Santa Ana o Hércules. Por último, el apartado museo y sociedad recoge palabras contemporáneas como intersexualidad, el colonialismo, heteropatriarcado o sororidad.


Estos y otros conceptos forman parte del nuevo glosario y se encuentran disponibles en la web del museo, donde cada término se presenta acompañado de una fotografía, un enlace y una breve descripción. Además, todo el material -vídeos, fotografías, descripción y versiones de lectura fácil- está incluido en el Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE), una herramienta digital gestionada por la Fundación CNSE que reúne y difunde el vocabulario de la lengua de signos en distintos ámbitos del conocimiento.


Gracias al apoyo y la colaboración de Bankinter y la Fundación Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), se han generado recursos de gran utilidad para la educación, la comunicación y la divulgación cultural. El proyecto Thyssen en signos contribuye a seguir avanzando hacia la plena accesibilidad de las personas sordas signantes, a reforzar la visibilidad y el enriquecimiento de la lengua de signos española y a fortalecer el vínculo del museo con la comunidad sorda.


Esta iniciativa se basa en algunos de los objetivos fundamentales del museo, centrados en la preservación, estudio y difusión de sus colecciones, facilitando el acceso a la comunidad de personas sordas y enriqueciendo la lengua de signos española. Además, el museo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente con el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), reforzando el compromiso del museo con la inclusión, la diversidad y el acceso universal a la cultura.

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