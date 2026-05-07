Un estratega discreto que conecta la tecnología con el espíritu de Ibiza

En un mundo donde los directivos de marketing suelen competir por el volumen de sus campañas o la espectacularidad de sus cifras, Yassir Doutroi ha elegido una ruta distinta, más silenciosa y, paradójicamente, más resonante. Como Chief Marketing Officer del Ibiza Tech Forum, este profesional de vocación cosmopolita y mirada global ha entendido algo que muchos pasan por alto: la isla blanca no solo es un templo del ocio, sino también un laboratorio de futuro.



Doutroi no busca protagonismo. Prefiere construir puentes invisibles entre el talento tecnológico, la inversión inteligente y el particular magnetismo cultural de Ibiza. Su trabajo al frente del marketing del foro —que se ha consolidado como uno de los encuentros más singulares del calendario tecnológico europeo— no se mide únicamente en leads o engagement, sino en la capacidad de atraer a mentes brillantes a un entorno donde el Mediterráneo y la innovación conversan al mismo nivel.

El perfil de Yassir Doutroi rompe moldes. No proviene del ecosistema estandarizado de las grandes tecnológicas, sino de una trayectoria construida a partir de la adaptación constante, el aprendizaje autodidacta y una sensibilidad poco habitual para detectar tendencias antes de que se conviertan en ruido.

1-El ITF pasó de ser una conversación entre amigos a congregar a más de 500 ejecutivos. ¿Cuál fue el momento o la decisión clave que marcó ese punto de inflexión y transformó el proyecto en lo que es hoy? En sus propias palabras, compartidas durante una conversación en un entorno informal pero revelador: “El marketing ya no consiste en gritar más fuerte que los demás. Consiste en crear contextos donde el mensaje adecuado encuentre a la persona adecuada en el momento exacto. Ibiza Tech Forum es eso: un contexto. Nosotros no inventamos la tecnología, inventamos el escenario donde la tecnología cobra sentido humano.”

2-¿Qué tiene Ibiza, más allá de su atractivo turístico, que la convierta en el lugar idóneo para albergar un summit tecnológico y fomentar la creación de un ecosistema de innovación potente? Esta filosofía explica por qué el foro ha logrado esquivar la trampa de la frialdad corporativa. Bajo la supervisión de Doutroi, la narrativa del evento ha sabido mezclar ponencias de alto nivel técnico con experiencias sensoriales, aprovechando la herencia cultural de la isla sin caer en tópicos vacíos. El Ibiza Tech Forum nació con una premisa audaz: demostrar que el ocio y el conocimiento no están reñidos, sino que pueden potenciarse mutuamente. Cada edición reúne a startups, fondos de inversión, desarrolladores y creadores de opinión en un formato que huye de los convencionalismos de los grandes congresos tecnológicos.

Yassir Doutroi ha sido una pieza clave en la construcción de esa identidad. Desde su posición como CMO, ha impulsado una estrategia de contenidos y relaciones que prioriza la calidad del vínculo por encima de la cantidad de asistentes. El resultado es un evento que, sin buscar el tamaño masivo, ha logrado atraer a inversores de Silicon Valley, fundadores de scale-ups europeas y responsables de innovación de multinacionales, todos ellos seducidos por la promesa de un entorno donde el networking no es una obligación, sino una consecuencia natural de la belleza y la buena conversación.

En una era saturada de estímulos, Doutroi apuesta por la autenticidad como vector principal de su comunicación. No hay artificios innecesarios en los mensajes del Ibiza Tech Forum. Cada pieza, cada convocatoria, cada colaboración mediática está pensada para reforzar una idea central: la tecnología debe servir a las personas, no al revés, y los mejores debates nacen cuando los participantes se sienten cómodos, inspirados y libres de postureo.

3-¿Cómo aplicas los principios del marketing en una industria tan técnica y a menudo desconfiada como la de la ciberseguridad? Este enfoque le ha valido el respeto de colegas y competidores. Quienes trabajan con él destacan su capacidad para escuchar, su obsesión por los detalles y una rara habilidad para transformar conceptos abstractos en narrativas emocionantes pero rigurosas.

El próximo encuentro del Ibiza Tech Forum promete nuevas sorpresas. Y aunque los detalles se guardan aún bajo discreción, todo apunta a que Yassir Doutroi seguirá profundizando en la fusión entre tecnología, sostenibilidad y cultura mediterránea. Para él, el marketing no es un departamento, sino una forma de mirar el mundo: con curiosidad, con respeto y con la certeza de que las mejores historias no se inventan, se descubren.

Mientras otros persiguen métricas efímeras, este CMO prefiere construir legado. Y lo hace desde una isla que siempre ha sabido que el verdadero lujo no es lo que se posee, sino lo que se vive.

Para terminar explica que el Ibiza Tech Forum 2026 lanza su competición internacional para 30 startups seleccionadas de todo el mundo, con un jurado de 6 figuras de renombre mundial y una dotación total que incluye premios directos, 5.000.000 euros en cartas de intención de inversión y un pase a la Gran Final de la Startup World Cup de San Francisco, donde el ganador peleará por 1.000.000 de dólares en efectivo.

El plazo para presentar candidatura cierra el próximo 15 de abril. El 25 de abril se anunciarán públicamente las 30 startups seleccionadas. Para los equipos que aún estén valorando si dar el paso, el momento de decidir es ahora.