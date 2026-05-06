TCL dinamita sus precios en Amazon; Ahorra hasta 300€ en pantallas gigantes de 98''

TCL rompe el mercado con descuentos de hasta el 17,17% en tecnología QD- Mini LED y precios mínimos en su exclusiva gama Jumbo TV de 98".

El modelo 65Q6C marca un mínimo histórico de ahorro al situar su precio en 579€ y liderando la ofensiva de la marca en el segmento Mini LED.

TCL democratiza el gran formato con el modelo T8C de 98 pulgadas, que alcanza su precio mínimo de 1.299€ con un ahorro del 13%, y el televisor de 75 pulgadas V6C se sitúa en solo 579€ también con un 13% de descuento.

El hogar inteligente se hace más accesible con los dispositivos NXTPAPER y la gama blanca cuyos precios de salida arrancan en los 229€.

Barcelona, 6 de mayo de 2026 – TCL, marca nº1 mundial en televisores Mini LED, televisores de gran formato, televisores Google TV y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), inicia desde hoy una potente campaña promocional en Amazon. Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia para el próximo Mundial, la compañía ha aplicado rebajas históricas en sus categorías más potentes, especialmente en su gama Mini LED y en los televisores de gran formato (hasta 98”), diseñados para maximizar la experiencia de visualización en eventos deportivos.

Descuentos de hasta el 17,17% en tecnología QD-Mini LED La apuesta por la calidad de imagen alcanza su punto más alto con el modelo 65Q6C, que lidera la promoción con un descuento del 17,17%, bajando su precio de 699€ a tan solo 579€. No es la única oportunidad para dar el salto al Mini LED: el modelo 55Q7C también se posiciona como una opción imbatible con una rebaja del 14,31%, quedando en 599€.

Pantallas Jumbo de 98": Un ahorro directo de 300€ para traer el estadio a casa TCL continúa liderando el segmento de las pantallas gigantes (Jumbo TV) haciendo que las 98 pulgadas sean más accesibles que nunca. Los modelos de gama alta 98Q8C y 98C8K gozan de un descuento del 10,72%, lo que supone un ahorro directo de 300€, situando ambos modelos en 2.499€. Para quienes buscan el máximo formato al mejor precio, el modelo 98T8C (QLED) se desploma un 13,34%, permitiendo adquirir una pantalla de dimensiones cinematográficas por solo 1.299€.

Hasta un 14,33% de descuento en audio y línea blanca desde solo 289 € La campaña también incluye soluciones de audio diseñadas para complementar la experiencia audiovisual. La barra de sonido Q75H se ofrece por 299€, con una rebaja del 14,33%, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan mejorar el sonido del hogar durante el Mundial.

En el segmento de línea blanca, TCL introduce ofertas específicas como una lavadora de carga frontal de 8 kg por 289€ y el frigorífico Free Built-in RC521CXE0 por 649€, ampliando así el alcance de la campaña más allá del entretenimiento.

Sorteo de una experiencia con la Selección Española en México Como broche de oro a sus campañas más ambiciosas del año, TCL lanza en España el sorteo "GiveAway Trip", activo hasta el 30 de mayo de 2026. Los usuarios que adquieran un televisor de gama alta (desde las 65 hasta las 115 pulgadas) en establecimientos adheridos como Carrefour, MediaMarkt, El Corte Inglés y Amazon, podrán participar para ganar una experiencia única junto a la Selección Española de Fútbol en México.

El premio incluye vuelos internacionales, estancia en un hotel de cinco estrellas, una dotación de 500€ para gastos personales y una vivencia inmersiva junto al equipo nacional. TCL recomienda consultar los modelos específicos y los calendarios de activación de cada retailer en la web oficial de la campaña o a través de sus bases legales.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com.

