Mirian del Campo debuta con; ´Chica, ¿Qué vas a hacer en un país tan frio?´, un relato honesto sobre emigrar

CÍRCULO ROJO - La autora Mirian del Campo irrumpe en el panorama literario con Chica, ¿qué vas a hacer en un país tan frío?, una obra de carácter autobiográfico en la que narra su experiencia vital tras trasladarse a Suecia. Lejos de idealizaciones, el libro se presenta como un ejercicio de sinceridad radical que explora el desarraigo, el choque cultural y la reconstrucción personal en un entorno desconocido.

Escrita a lo largo de cuatro años, en un proceso intermitente marcado por la conciliación familiar y laboral, la obra nace de la necesidad de contar una historia que, según la autora, rara vez se muestra con total transparencia: la cara menos visible de la emigración. “La cara B de Suecia”, como ella misma la define, se convierte en uno de los ejes del relato.

El libro arranca con la llegada a tierras escandinavas, donde la protagonista se enfrenta no solo a un idioma incomprensible y a un clima extremo, sino también a una sociedad profundamente distinta a la española. Desde ese primer momento —marcado por la mezcla de ilusión y miedo— se despliega un recorrido íntimo que combina vivencias personales con observaciones sociales.

Del Campo construye así un testimonio sin artificios, en el que tienen cabida tanto la dureza del proceso migratorio como los pequeños hallazgos cotidianos que configuran la adaptación. La autora evita el tono épico para apostar por una mirada cercana, casi confesional, donde lo emocional ocupa un lugar central.

Dirigido a un público amplio, el libro interpela tanto a quienes han vivido fuera de su país como a quienes sienten curiosidad por hacerlo. Más que ofrecer respuestas, propone una reflexión sobre la identidad, la pertenencia y las expectativas que se depositan en la idea de “empezar de nuevo”.

Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta primera obra sitúa a Mirian del Campo como una voz que apuesta por la autenticidad en un género —el de la narrativa autobiográfica— donde la experiencia personal se convierte en espejo colectivo.

SINOPSIS Cuando Laura sube a ese avión rumbo a Suecia, lleva en la maleta mucho más que ropa de invierno: lleva el duelo por su padre, el miedo a lo desconocido y la esperanza de reencontrarse con el amor. Lo que no imagina es que vivir en otro país será algo más que aprender un idioma difícil o sobrevivir al frío: será enfrentarse a la soledad, a un sistema que no entiende, a una cultura que la observa con desconfianza… y también, poco a poco, descubrirse más fuerte de lo que creía.

Chica, ¿qué vas a hacer en un país tan frío? no es solo una crónica de migración. Es una historia íntima contada sin filtros, donde cada trámite, cada clase de sueco, cada encuentro con otros expatriados o funcionarios desconcertantes se transforma en una escena que mezcla humor, vulnerabilidad y verdad.

Este libro no busca romantizar el cambio, sino acompañarte en él. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si has tenido que empezar de cero o si simplemente te preguntas qué se esconde detrás de las decisiones valientes, este relato te va a tocar.

Una historia real sobre adaptarse, resistir y encontrar calor donde menos lo esperas.

AUTORA Mirian Del Campo nació en 1982 en Ceuta. Enamorada desde pequeña de Málaga, donde pasaba sus veranos, con dieciséis años se fue a estudiar allí. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Málaga. Sin embargo, años después se mudó a Gotemburgo, Suecia, donde aprendió sueco y realizó una especialización en el ámbito social del país.

Una vez de regreso en España, obtuvo la especialización de ELE. Trabaja hoy en día como profesora de español, aunque se considera una ingeniera social: «Actualmente hay muchos proyectos de ingeniería social en marcha».

De sus años en Suecia nace su primer libro, Chica, ¿qué vas a hacer en un país tan frío?, basado en su experiencia personal.

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