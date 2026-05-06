Los dispositivos olvidados en casa que podrían valer cientos, o incluso miles, de euros

Una cámara antigua, un reproductor de música, una consola o un dispositivo tecnológico guardado durante años pueden parecer simples objetos olvidados o en desuso. Sin embargo, algunos productos descatalogados conservan un alto valor en el mercado de segunda mano y, en ciertos casos, pueden alcanzar cientos o incluso miles de euros. Un nuevo análisis de MPB identifica cuáles son las cámaras y dispositivos tecnológicos descatalogados que generan más interés en España y qué precio mantienen actualmente.

Los productos que pueden valer miles de euros Dentro del análisis, los precios más altos se concentran en modelos que combinan escasez, reputación y una fuerte demanda dentro de mercados especializados. El caso más llamativo es la Fujifilm GF670, que supera los 3.000 € y se sitúa ya en un terreno más cercano al coleccionismo que a la simple reventa.

También destacan la Leica M3, en torno a los 1.500 €, y modelos como la Contax G2 y la Contax T2, que rondan los 1.350 € y 1.300 €, respectivamente. No se trata solo de cámaras antiguas: son productos con prestigio, disponibilidad limitada y una experiencia de uso muy valorada por fotógrafos, coleccionistas y compradores especializados.

Dispositivos antiguos que aún alcanzan precios de cientos de euros No todos los productos alcanzan cifras de cuatro dígitos, pero muchos dispositivos cotidianos siguen conservando un valor relevante años después de dejar de fabricarse. El primer iPod ronda los 250 €, el iMac G3 los 225 €, el iBook G3 Clamshell los 180 € y el Sony Walkman los 150 €.

En estos casos, el valor no depende solo de la rareza. También pesa lo que estos dispositivos representaron en su momento: el salto a la música digital, la popularización del audio portátil, el diseño accesible en la informática de consumo o los primeros pasos del wifi doméstico.

Las razones por las que ciertos productos descatalogados siguen cotizando La tecnología suele perder valor rápidamente, pero no todos los dispositivos envejecen igual. Algunos productos descatalogados conservan atractivo porque reúnen factores difíciles de replicar: escasez, durabilidad, diseño, calidad de fabricación, reputación y relevancia cultural.

En el caso de las cámaras, la calidad óptica y la experiencia de uso siguen siendo claves. Muchos modelos analógicos ofrecen una forma de fotografiar más pausada, menos automatizada y más deliberada, algo que continúa atrayendo a fotógrafos y creadores.

En otros dispositivos, como reproductores, ordenadores o consolas, el valor está más ligado a su papel dentro de la evolución tecnológica y cultural. No son necesariamente los más avanzados, pero sí los que marcaron un cambio o una generación.

El interés por la tecnología antigua no desaparece El análisis también muestra que muchos de estos productos siguen generando búsquedas años después de desaparecer del mercado. El Nokia 3310 encabeza el ranking de tecnología descatalogada en España, con 333.000 búsquedas mensuales, seguido de la Nintendo 64, con 175.000, la Super Nintendo, con 115.000, y la Game Boy Color, con 50.000.

En cámaras, la Canon AE-1 lidera el ranking de modelos más buscados en España, con más de 25.000 búsquedas mensuales, por delante de la Leica M3 y la Olympus OM-1.

Estas búsquedas funcionan como una señal de demanda: aunque muchos de estos productos ya no se fabriquen, siguen siendo reconocibles, deseados y buscados por compradores de segunda mano, coleccionistas o usuarios que quieren recuperar una experiencia tecnológica concreta.

La nota completa y la metodología se pueden consultar aquí.

