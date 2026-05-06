Vuelve League of Legends Game Changers: Rising, el formato ideado para potenciar el talento en femenino

Regresa con oportunidades nuevas para que las mujeres progresen y brillen en el ecosistema de los esports de LoL League of Legends Game Changers: Rising (LGC), la competición oficial de EMEA de League of Legends para cualquier persona que se identifique como mujer, está de vuelta.

League of Legends Game Changers 2026: Rising tendrá lugar entre mayo y octubre. En el kick-off que se celebrará el 29, 30 y 31 de mayo, seis equipos obtendrán una plaza para los playoffs y habrá equipos invitados de las competiciones inclusivas nacionales.

Tras el lanzamiento de la edición del año pasado, Riot Games quería seguir desarrollando esta competición todavía más. En 2026 se introduce así un nuevo formato, con etapas entre mayo y octubre que ofrecerán una competición consistente y significativa a las mujeres de toda la región.

A partir del 29 de mayo, League of Legends Game Changers: Rising contará con enfrentamientos entre los equipos. Solo los mejores lograrán clasificarse para los playoffs de octubre. En cada etapa, los equipos con mejores resultados ganarán puntos clasificatorios y avanzarán en la clasificación que acabará decidiendo quién avanza. Los 6 mejores equipos obtendrán una plaza en los playoffs.

Dado que el LGC tiene como objetivo construir un ecosistema de EMEA más inclusivo conectando con circuitos inclusivos nacionales de toda la región, se reforzarán las vías que apoyan el crecimiento compartido de la escena competitiva.

"Construir un entorno inclusivo y de apoyo para todos los jugadores es una parte fundamental de nuestro trabajo. La continuación y evolución de League of Legends Game Changers va más allá de la competición: se trata de crear activamente las condiciones para que las mujeres de toda la región de EMEA den un paso adelante, compitan al más alto nivel y sean vistas y reconocidas por su talento y sus logros. Nuestras ligas son abiertas por diseño y tenemos un objetivo claro: asegurar que cuando la próxima generación de jugadoras de élite surja, no solo sean bienvenidas, sino plenamente valoradas como parte de la escena competitiva", afirmaron desde la desarrolladora.

El socio de licencias de Riot Games, N.E.O, presenta la retransmisión comunitaria y el costreaming para el LGC Rising 2026.

Las mujeres que deseen participar pueden inscribir su equipo en este link

Riot Games expresó su satisfacción por volver a trabajar con N.E.O, socio de licencias, para dar vida a este torneo. Este año la puerta está abierta para que participen los costreamers y retransmisores de la comunidad. Los costreamers interesados pueden ponerse en contacto con NEO vía e-mail: lgc@neo.pro.

Más detalles sobre el formato y el calendario se compartirán próximamente.

