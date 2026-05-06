El presidente de Legacy Holding y de la Miss Universe Organization Raúl Rocha Cantú refuerza su modelo de negocio basado en la integración de sectores industriales y de servicios, consolidando una estructura empresarial con presencia en 133 países Raúl Rocha Cantú ha consolidado una estrategia empresarial centrada en la diversificación sectorial, integrando operaciones industriales con actividades de servicios y plataformas de proyección global dentro de una misma estructura corporativa.

Con 36 años de experiencia profesional, su actividad empresarial abarca servicios de mantenimiento industrial hidráulico, neumático y metalmecánico, dirigidos a industrias como la siderúrgica, cementera, petroquímica, automotriz, minera y maquiladora. En este ámbito, el grupo opera bajo un modelo que incluye fabricación con marcas propias, lo que permite fortalecer el control operativo, la continuidad de procesos y la estandarización interna.

Raúl Rocha Cantú impulsa integración de sectores en su estructura empresarial

La estrategia desarrollada por Raúl Rocha Cantú incluye la participación en distintos sectores económicos, incorporando áreas como entretenimiento, gastronomía, construcción, así como industrias vinculadas albeauty y fashion.

Diversificación como base operativa

Esta integración responde a un modelo que permite operar en diferentes ámbitos de actividad, manteniendo continuidad empresarial y capacidad de adaptación. La combinación de sectores industriales y de servicios permite articular distintas líneas de negocio sin depender de una sola actividad económica.

Raúl Rocha Cantú: estructura corporativa con alcance global

Como parte de esta estrategia, Raúl Rocha Cantú encabeza estructuras empresariales con presencia internacional.

En su calidad de presidente de Legacy Holding y de la Miss Universe Organization, dirige un conjunto de empresas con presencia en 133 países, lo que permite la articulación de operaciones en distintos entornos económicos.

Dentro de esta estructura, su vinculación con Miss Universo forma parte de la integración de plataformas globales en el modelo empresarial.

Contexto empresarial

La consolidación de esta estrategia refleja un enfoque basado en la diversificación de actividades, la operación en distintos sectores y la integración de industria y servicios dentro de una misma estructura corporativa. Este modelo posiciona a Raúl Rocha Cantú como un empresario con una trayectoria vinculada a la gestión multisectorial y a la expansión de plataformas con alcance global.

