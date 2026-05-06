Raúl Rocha Cantú fortalece su modelo de diversificación empresarial
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El presidente de Legacy Holding y de la Miss Universe Organization Raúl Rocha Cantú refuerza su modelo de negocio basado en la integración de sectores industriales y de servicios, consolidando una estructura empresarial con presencia en 133 países
Raúl Rocha Cantú ha consolidado una estrategia empresarial centrada en la diversificación sectorial, integrando operaciones industriales con actividades de servicios y plataformas de proyección global dentro de una misma estructura corporativa.
Con 36 años de experiencia profesional, su actividad empresarial abarca servicios de mantenimiento industrial hidráulico, neumático y metalmecánico, dirigidos a industrias como la siderúrgica, cementera, petroquímica, automotriz, minera y maquiladora. En este ámbito, el grupo opera bajo un modelo que incluye fabricación con marcas propias, lo que permite fortalecer el control operativo, la continuidad de procesos y la estandarización interna.
Raúl Rocha Cantú impulsa integración de sectores en su estructura empresarial
Diversificación como base operativa
Raúl Rocha Cantú: estructura corporativa con alcance global
En su calidad de presidente de Legacy Holding y de la Miss Universe Organization, dirige un conjunto de empresas con presencia en 133 países, lo que permite la articulación de operaciones en distintos entornos económicos.
Dentro de esta estructura, su vinculación con Miss Universo forma parte de la integración de plataformas globales en el modelo empresarial.
Contexto empresarial
El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú ha desarrollado una trayectoria de más de 36 años al frente de empresas familiares y proyectos propios Durante más de tres décadas, Raúl Rocha Cantú ha construido su perfil empresarial desde la operación directa de negocios vinculados inicialmente al sector industrial en México.
Raúl Rocha Cantú comenzó su trayectoria profesional a los 20 años dentro de la empresa familiar CYMSA y, con el paso del tiempo, amplió su participación hacia sectores como industria, aviación, tecnología, construcción y entretenimiento internacional Originario de Monterrey, Nuevo León, Raúl Rocha Cantú ha señalado en entrevistas que creció en una familia donde el trabajo ocupó un papel central desde una edad temprana.
El presidente de Legacy Holding y de la Miss Universe Organization Raúl Rocha Cantú refuerza su modelo de negocio basado en la integración de sectores industriales y de servicios, consolidando una estructura empresarial con presencia en 133 países Raúl Rocha Cantú ha consolidado una estrategia empresarial centrada en la diversificación sectorial, integrando operaciones industriales con actividades de servicios y plataformas de proyección global dentro de una misma estructura corporativa.