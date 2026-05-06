Las marcas B2B más sólidas alcanzan una prima de valoración del 65 % y elevan su valor global hasta los 4 billones de dólares

Un informe de Brand Finance junto a Association of National Advertisers y International Advertising Association concluye que las empresas B2B con marcas fuertes superan a sus competidores en valoración, resiliencia y rendimiento financiero Las marcas sólidas generan importantes retornos financieros para las empresas B2B, según un nuevo informe de Brand Finance, la consultora líder mundial en valoración de marcas, en colaboración con la ANA y la IAA. Las compañías con marcas más fuertes alcanzan una prima del 65 % en los ratios precio-beneficio (P/E) futuros, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar significativamente más por cada dólar de beneficio que genera una marca fuerte. El análisis también muestra que estas empresas se benefician de menores primas de riesgo y de una mayor estabilidad en la cotización durante periodos de volatilidad del mercado.

El informe revela que esta diferencia es especialmente evidente entre las marcas más fuertes. Las marcas extremadamente sólidas (calificadas como AAA+, AAA o AAA-) superan claramente a las de menor calificación, logrando además múltiplos EBIT superiores en más de un 45 % respecto a las marcas con rating B. Esto significa que los mismos beneficios tienen mayor valor para los inversores. En conjunto, estos resultados demuestran que la fortaleza de marca no solo impulsa el rendimiento, sino que también incrementa su valoración en los mercados de capitales.

El informe combina el análisis de valoración de Brand Finance con la perspectiva del sector aportada por la ANA y la IAA para evaluar cómo la fortaleza de marca impulsa el valor empresarial en mercados B2B.

Microsoft mantiene su posición como la marca B2B más valiosa del mundo en 2026, con un valor de marca de 344.200 millones de dólares, seguida de NVIDIA (184.300 millones) y Amazon (139.200 millones). Las marcas estadounidenses dominan el ranking, representando el 54 % del valor total con 2,2 billones de dólares y ocupando seis de los diez primeros puestos.

Las 300 marcas B2B más valiosas del mundo alcanzan un valor conjunto de 4 billones de dólares, equivalente al 11 % del valor empresarial total, lo que subraya la importancia de la marca como motor de valor.

Lorenzo Coruzzi, director de valoración de Brand Finance, afirmó: “En el ámbito B2B, la marca es un elemento clave para competir en el mercado, aunque históricamente ha recibido menos inversión de la necesaria. Este informe demuestra que las marcas más fuertes se traducen en menor riesgo, mayor confianza de los inversores y una creación de valor más resiliente a largo plazo, evidenciando que la marca es un motor medible del rendimiento financiero”.

David Haigh, presidente de Brand Finance, añadió: “Las empresas que se toman en serio su marca superan a las que no lo hacen. Es así de simple. Si tu marca B2B no está reduciendo el riesgo, fortaleciendo el poder de fijación de precios y apoyando la valoración, no solo está rindiendo por debajo de su potencial, sino que está desaprovechando un activo financiero clave”.

Dagmara Szulce, vicepresidenta ejecutiva de la ANA, señaló: “Este informe conecta dos mundos que no siempre han hablado el mismo lenguaje: marketing y finanzas. Demuestra que la fortaleza de marca no es algo abstracto, sino medible, tangible y directamente vinculado al rendimiento empresarial y a la valoración”.

Fredrik Boreström, presidente mundial de la IAA, comentó: “Las marcas B2B son impulsores esenciales del valor empresarial y fundamentales para la economía global. No solo diferencian, sino que reducen el riesgo, generan confianza en procesos de compra complejos y aportan ventajas financieras medibles”.

La investigación también concluye que las marcas B2B están creciendo más rápido que las B2C, con un aumento del 15 % entre las 100 principales marcas B2B frente al 10 % registrado por las 100 principales marcas B2C.

Sobre Brand Finance

Brand Finance es la consultora líder mundial en valoración de marcas. Conectando el marketing y las finanzas, Brand Finance evalúa la fortaleza de las marcas y cuantifica su valor financiero para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones estratégicas.

Con sede en Londres, Brand Finance opera en más de 25 países. Cada año realiza más de 6.000 valoraciones de marca, respaldadas por investigación de mercado propia, y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países.

Brand Finance también gestiona el Global Brand Equity Monitor, realizando estudios de mercado anuales sobre más de 6.000 marcas, con encuestas a más de 150.000 personas en 41 países y 31 sectores industriales. Al combinar datos perceptivos de este monitor con su base de datos de valoración —la mayor del mundo en valor de marca—, proporciona a los líderes empresariales información, análisis y orientación estratégica para mejorar el valor de sus marcas y negocios.

Además de calcular el valor de marca, Brand Finance determina su fortaleza relativa mediante un cuadro de mando equilibrado de métricas, conforme a la norma ISO 20671.

Brand Finance es una firma de contabilidad regulada y un referente en la estandarización del sector de la valoración de marcas. Fue la primera en ser certificada por auditores independientes como conforme a las normas ISO 10668 e ISO 20671, y cuenta con el respaldo oficial del Marketing Accountability Standards Board (MASB) en Estados Unidos.

