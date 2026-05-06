Folder abrirá 6 nuevas tiendas en el primer semestre de 2026 y refuerza su crecimiento en un sector en transformación
|
|
De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online
Folder pondrá en marcha, durante el primer semestre del año, seis nuevas aperturas, reforzando su red comercial en un contexto marcado por la contracción del comercio especializado y la presión del canal online. Con estas incorporaciones, la compañía alcanza los 170 establecimientos en España —más del 90 % franquiciados—, y refuerza un modelo basado en la proximidad y la diversificación de servicios.
La base del negocio de esta empresa española continúa siendo la papelería y el material de oficina, una categoría que supone el 40 % de sus ventas. Sin embargo, el crecimiento más significativo se concentra en el suministro a clientes profesionales —desde pymes y grandes cuentas hasta instituciones y centros educativos—, que se ha consolidado como uno de los principales canales de desarrollo de la compañía. Este canal representa ya el 60 % de la facturación total.
Folder opera con una estrategia omnicanal que integra tienda física, canal digital y atención a clientes profesionales. El canal online registró un crecimiento del 25 % en el último ejercicio, el material destinado al uso doméstico y al home office representa ya en torno al 35 % de la facturación total, reflejo del crecimiento del trabajo híbrido y de nuevas formas de organización personal y, aunque la campaña de vuelta al cole continúa siendo uno de los momentos clave del ejercicio —con un peso aproximado del 20 % sobre las ventas anuales—, la diversificación del consumo ha contribuido a reducir la estacionalidad tradicional del negocio. A pesar de la expansión digital, la compañía subraya que la proximidad sigue siendo un elemento diferencial, especialmente en entornos urbanos y zonas con alta densidad educativa
Otro de los pilares del modelo de Folder es el desarrollo de servicios como impresión digital, reprografía, encuadernación, personalización de productos y fotografía a través de kioscos Kodak, o su acuerdo estratégico con DHL —vigente desde hace más de una década—, que le permite ofrecer en todos sus puntos de venta recogida y entrega de paquetería urgente nacional e internacional, y soluciones para devoluciones de e-commerce.
Folder alcanzó una facturación de 106 millones de euros en 2025, un 6 % más que el ejercicio anterior. Genera 532 empleos directos e indirectos, gestiona un catálogo superior a 8.000 referencias y se apoya en más de 65 acuerdos con proveedores internacionales que garantizan competitividad y diversidad de producto. La logística es otro elemento diferencial. La compañía gestiona más de 1 millón de pedidos anuales desde su centro logístico en Alcorcón (Madrid), que integra showroom, almacén y oficinas centrales para una gestión eficiente de stocks y distribución rápida a toda la red.
En el ámbito internacional, Folder continúa desarrollando su presencia en Rumanía, donde ya cuenta con 11 tiendas en ciudades como Bucarest, Sibiu y Brașov.
De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online.
Con esta estrategia, Folder trasciende la papelería tradicional hacia un modelo basado en especialización, capilaridad y respuesta a distintos segmentos, consolidando su posicionamiento en un sector en plena transformación.
De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online Folder pondrá en marcha, durante el primer semestre del año, seis nuevas aperturas, reforzando su red comercial en un contexto marcado por la contracción del comercio especializado y la presión del canal online.
Este informe demuestra que las marcas más fuertes se traducen en menor riesgo, mayor confianza de los inversores y una creación de valor más resiliente a largo plazo, evidenciando que la marca es un motor medible del rendimiento financiero”.
Consejos prácticos para mitigar los síntomas de las alergias primaverales Para aquellos que experimentan los primeros síntomas de las alergias primaverales, los siguientes consejos pueden ser de gran ayuda para aliviar las molestias: Conocer los pólenes responsables de la alergia y el calendario de polinización.