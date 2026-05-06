Folder abrirá 6 nuevas tiendas en el primer semestre de 2026 y refuerza su crecimiento en un sector en transformación

De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online Folder pondrá en marcha, durante el primer semestre del año, seis nuevas aperturas, reforzando su red comercial en un contexto marcado por la contracción del comercio especializado y la presión del canal online. Con estas incorporaciones, la compañía alcanza los 170 establecimientos en España —más del 90 % franquiciados—, y refuerza un modelo basado en la proximidad y la diversificación de servicios.

La base del negocio de esta empresa española continúa siendo la papelería y el material de oficina, una categoría que supone el 40 % de sus ventas. Sin embargo, el crecimiento más significativo se concentra en el suministro a clientes profesionales —desde pymes y grandes cuentas hasta instituciones y centros educativos—, que se ha consolidado como uno de los principales canales de desarrollo de la compañía. Este canal representa ya el 60 % de la facturación total.

Folder opera con una estrategia omnicanal que integra tienda física, canal digital y atención a clientes profesionales. El canal online registró un crecimiento del 25 % en el último ejercicio, el material destinado al uso doméstico y al home office representa ya en torno al 35 % de la facturación total, reflejo del crecimiento del trabajo híbrido y de nuevas formas de organización personal y, aunque la campaña de vuelta al cole continúa siendo uno de los momentos clave del ejercicio —con un peso aproximado del 20 % sobre las ventas anuales—, la diversificación del consumo ha contribuido a reducir la estacionalidad tradicional del negocio. A pesar de la expansión digital, la compañía subraya que la proximidad sigue siendo un elemento diferencial, especialmente en entornos urbanos y zonas con alta densidad educativa

Otro de los pilares del modelo de Folder es el desarrollo de servicios como impresión digital, reprografía, encuadernación, personalización de productos y fotografía a través de kioscos Kodak, o su acuerdo estratégico con DHL —vigente desde hace más de una década—, que le permite ofrecer en todos sus puntos de venta recogida y entrega de paquetería urgente nacional e internacional, y soluciones para devoluciones de e-commerce.

Folder alcanzó una facturación de 106 millones de euros en 2025, un 6 % más que el ejercicio anterior. Genera 532 empleos directos e indirectos, gestiona un catálogo superior a 8.000 referencias y se apoya en más de 65 acuerdos con proveedores internacionales que garantizan competitividad y diversidad de producto. La logística es otro elemento diferencial. La compañía gestiona más de 1 millón de pedidos anuales desde su centro logístico en Alcorcón (Madrid), que integra showroom, almacén y oficinas centrales para una gestión eficiente de stocks y distribución rápida a toda la red.

En el ámbito internacional, Folder continúa desarrollando su presencia en Rumanía, donde ya cuenta con 11 tiendas en ciudades como Bucarest, Sibiu y Brașov.

De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online.

Con esta estrategia, Folder trasciende la papelería tradicional hacia un modelo basado en especialización, capilaridad y respuesta a distintos segmentos, consolidando su posicionamiento en un sector en plena transformación.

