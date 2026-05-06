Alcampo nombra a Alberto Chicote embajador de #LaCocinaDeAlcampo para su nueva propuesta de cocina

La compañía impulsa una plataforma de inspiración que conecta producto, recetas y tendencias para acompañar a sus clientes en su día a día Alcampo da un paso adelante en su forma de conectar con sus clientes a través de la buena alimentación con el nombramiento de Alberto Chicote como embajador de #LaCocinadeAlcampo, una nueva etapa con la que la compañía busca ir más allá del momento de compra y acompañar a sus clientes también en el uso cotidiano de los productos.

La incorporación de Alberto Chicote se enmarca en una ambición mayor: evolucionar #LaCocinadeAlcampo hacia un espacio de referencia para inspirar, acompañar y facilitar la cocina cotidiana, poniendo en valor una alimentación equilibrada, al mejor precio y alineada con los nuevos hábitos de consumo de todos sus clientes.

Inspirar una nueva forma de relacionarse con la alimentación

Con #LaCocinaDeAlcampo, la compañía da respuesta a esta necesidad construyendo un espacio que, con la colaboración de Alberto Chicote, conecta producto, recetas y tendencias desde una perspectiva práctica, pensada para facilitar la toma de decisiones en el hogar y aportar valor real.

En este marco, los contenidos desarrollados pondrán en valor el papel del surtido como punto de partida de la cocina cotidiana. Los productos ultrafrescos, piedra angular de la compañía, sus marcas propias y la implementación de las nuevas tendencias de consumo se sitúan como tres de los cuatro ejes principales en los que estarán basados estos contenidos.

El eje que cierra el círculo es el aprovechamiento alimentario. En coherencia con su plan "Alcampo y tú, sin desperdicio", la compañía promueve una cocina que permite optimizar cada ingrediente y reducir el desperdicio desde el ámbito doméstico. Alberto Chicote comenta: "Me hace mucha ilusión tener la oportunidad de demostrar que cocinar en casa no es una pérdida de tiempo ni un engorro. Que compartir nuestro tiempo y nuestra dedicación con otros es siempre una buena noticia. Y en la cocina de Alcampo crearemos un espacio para poder poner todo esto en práctica. La cocina de siempre, que me inspira cada día, es siempre saludable y la base de mi trabajo. Una cocina para todos, al alcance de todo bolsillo y de cualquiera que se ponga a cocinar con cariño y el ánimo necesario de agradar y hacer disfrutar a quienes reciben. El mercado es el origen, la base de todo lo que hacemos cuando nos ponemos a cocinar. Si el producto falla, falla todo. Alcampo es la garantía de empezar el proceso con buen pie. Que podemos poner en marcha ese momento tan especial, o de cada día, sabiendo que pisamos tierra firme. Que tenemos lo mejor en casa y que así… el éxito está garantizado. Contad conmigo para lograrlo".

En palabras de Digna González, directora de Cliente, Marca y Data: "Partimos de una base muy clara: ofrecer una compra variada, con amplio surtido y al mejor precio. Con #LaCocinadeAlcampo damos un paso más, conectando esa compra con su uso real en el día a día, a través de ideas, recetas y soluciones que ayudan a nuestros clientes a organizar su alimentación y a sacar el máximo partido a los productos".

