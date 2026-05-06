morgan media impulsa a su cliente Viaja Corea hasta convertir su proyecto paralelo en un negocio principal
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El proyecto que arrancó en abril de 2025 es hoy uno de los mejores ejemplos de casos de éxito dentro del sector turístico: Viaja Corea, una agencia especializada en viajes personalizados a Corea del Sur que ha conseguido consolidar su crecimiento gracias a una estrategia de Google Ads orientada a la captación de solicitudes reales
Campañas en Google Ads como motor de captación
La clave no estuvo únicamente en generar tráfico, sino en atraer a personas realmente interesadas en solicitar información, planificar un viaje y una propuesta personalizada. Desde el inicio, la estrategia se basó en el análisis de datos, la revisión de términos de búsqueda, el control de conversiones y la optimización progresiva de la inversión.
Durante el periodo analizado, entre abril de 2025 y abril de 2026, la web de Viaja Corea registró más de 20.500 sesiones y 603 formularios enviados reales. Estos datos reflejan una evolución de éxito tanto en volumen de tráfico como en generación de oportunidades.
Además, la web alcanzó una tasa de conversión del 2,94 %, por encima de la media del sector turístico, situada entre el 1,5 % y el 2,5 %. 1 de cada 34 visitas acabó convertida en una solicitud real, consiguiendo una captación cualificada.
Dentro de esta estrategia, Google Ads tuvo un papel clave. Las campañas de búsqueda aportaron 8.848 sesiones, siendo uno de los principales motores de entrada de usuarios.
Este crecimiento también se vio acompañado por otros canales como el tráfico orgánico, el tráfico directo y el tráfico de referencia, que ayudaron a reforzar la presencia de marca y acompañar al usuario en distintas fases del proceso de decisión.
De actividad secundaria a proyecto principal
Tal y como resume el fundador de Viaja Corea: "Empezamos como prueba para generar un extra; hoy es mi actividad principal".
Este testimonio refleja el verdadero alcance del proyecto. Una estrategia digital bien planteada puede servir no solo para aumentar la visibilidad de una marca, sino también para validar un modelo de negocio, generar demanda real y transformar una actividad secundaria en un proyecto empresarial con dedicación.
Marketing digital orientado a resultados
No existe una tecla que tocar, pero sí es importante contar con la oportunidad de un cliente con objetivos potentes que supongan un reto, un sistema de captación basado en datos, aprendizaje continuo y optimización constante de un equipo profesional.
El crecimiento de Viaja Corea muestra el impacto que puede tener una estrategia de marketing digital orientada a resultados. En un sector tan competitivo como el turístico, captar usuarios cualificados y convertir ese interés en solicitudes reales es fundamental.
Con este caso de éxito, morgan media refuerza su compromiso con un modelo de trabajo basado en rentabilidad, captación cualificada y crecimiento sostenible.
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