Quirón Prevención: el camino para mitigar las alergias primaverales y mejorar la calidad de vida
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Consejos clave para prevenir y aliviar los síntomas de las alergias en la temporada de primavera
La llegada de la primavera trae consigo una de las épocas más complicadas para aquellas personas que sufren de alergias estacionales. Durante esta temporada, los pólenes de diversas plantas y árboles se convierten en los principales desencadenantes de molestias respiratorias y otros síntomas alérgicos. Quirón Prevención ofrece una guía detallada para ayudar a prevenir y mitigar las alergias primaverales, proporcionando información crucial para mejorar la calidad de vida.
Las alergias más comunes en primavera: ¿qué las causa?
Los pólenes más comunes que causan estas alergias incluyen los de las gramíneas, la parietaria (maleza) y el olivo. Los síntomas asociados a estas alergias incluyen:
En la primavera, los niveles de polen aumentan significativamente, lo que provoca una exacerbación de los síntomas alérgicos en personas sensibilizadas.
¿Cómo se relacionan las alergias con la época del año?
Además, los ácaros del polvo doméstico son otro alérgeno frecuente durante todo el año, pero especialmente durante la primavera y el otoño, cuando las condiciones de temperatura y humedad favorecen su desarrollo.
Estrés, ejercicio y alimentación: ¿pueden influir en las alergias?
En cuanto al ejercicio, se ha observado que la actividad física puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, especialmente en condiciones de aire frío y seco. El ejercicio intenso puede liberar histamina, lo que provoca síntomas de asma y, en casos raros, reacciones anafilácticas, particularmente si se combina con la ingesta de ciertos alimentos.
Por otro lado, la alergia alimentaria es otro factor a tener en cuenta. Alimentos como los frutos secos, mariscos, huevo y algunos vegetales son responsables de causar reacciones alérgicas en personas con sensibilidad alimentaria, lo que puede agravar los síntomas en quienes ya padecen alergias estacionales.
Consejos prácticos para mitigar los síntomas de las alergias primaverales
¿Es posible reducir los síntomas de forma duradera?
La inmunoterapia se ha utilizado durante más de 90 años y es el único tratamiento capaz de modificar favorablemente el curso natural de las enfermedades alérgicas. Los resultados pueden comenzar a ser visibles en pocos meses, pero la consolidación completa se logra generalmente entre 3 y 5 años. Este tratamiento es más efectivo en personas con un solo tipo de alergia, aunque también es posible tratar múltiples alergias simultáneamente.
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Consejos prácticos para mitigar los síntomas de las alergias primaverales Para aquellos que experimentan los primeros síntomas de las alergias primaverales, los siguientes consejos pueden ser de gran ayuda para aliviar las molestias: Conocer los pólenes responsables de la alergia y el calendario de polinización.