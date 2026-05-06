Karbon-X reporta un aumento de la actividad de cumplimiento ante los plazos de carbono en Canadá
|
|
Un aumento interanual del 170 % en los volúmenes negociados en los mercados TIER y BC OBPS dentro de la actividad de trading de Karbon-X refleja una aceleración de la actividad de aprovisionamiento a medida que las entidades reguladas entran en la fase de ejecución del ciclo de cumplimiento de 2026
Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), proveedor verticalmente integrado de soluciones climáticas que opera en los mercados de carbono de cumplimiento y voluntarios, ha informado hoy de un aumento de la actividad de entidades reguladas en todo Canadá, a medida que las organizaciones reevalúan su posición de cumplimiento antes de los próximos plazos de reporte y entrega de créditos.
Esto incluye un aumento del 170 % en los volúmenes negociados en los mercados TIER y BC OBPS dentro de la actividad de trading de Karbon-X en comparación con el año anterior, lo que refleja una mayor participación a medida que las instalaciones entran en fases activas de aprovisionamiento y ejecución antes de los plazos de presentación.
A medida que avanza el ciclo de cumplimiento actual en el marco de la regulación Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER) de Alberta, el sistema federal Output-Based Pricing System (OBPS) y el OBPS de Columbia Británica, las organizaciones están entrando en una fase más sensible al tiempo de conciliación de emisiones, adquisición de créditos y planificación de presentaciones.
Karbon-X está observando un aumento en la actividad de instalaciones que buscan validar datos de emisiones, refinar previsiones de obligaciones y asegurar créditos de cumplimiento elegibles de manera más estructurada y oportuna.
"Estamos viendo un cambio claro a medida que las instalaciones pasan de la planificación a la ejecución", afirmó William Bullock, vicepresidente de Trading de Karbon-X. "Las organizaciones que ya tienen visibilidad de su posición de cumplimiento pueden actuar con más control. Aquellas que no la tienen suelen verse obligadas a una compra reactiva bajo plazos más ajustados. Ahí es donde el momento, el acceso al mercado y la ejecución estructurada se vuelven críticos".
Operando dentro de los mercados de carbono regulados de Canadá, Karbon-X apoya a entidades reguladas en:
A través de su participación en mercados de créditos de cumplimiento y capacidades de adquisición estructurada, Karbon-X trabaja con organizaciones para alinear las estrategias de aprovisionamiento con las condiciones cambiantes del mercado, ayudando a gestionar la exposición a la presión de precios y el riesgo de ejecución dentro de sistemas regulados.
Con los plazos de cumplimiento acercándose, las organizaciones están entrando en una ventana crítica de ejecución en la que la alineación entre seguimiento de emisiones, aprovisionamiento e informes puede impactar de forma material en los resultados.
Karbon-X está apoyando activamente a instalaciones reguladas en todo Canadá tanto en la ejecución inmediata del cumplimiento como en la planificación de aprovisionamiento a más largo plazo.
Sobre Karbon-X
De cara a 2026, Folder prevé alcanzar 112 millones de euros de facturación, impulsado por 10 nuevas aperturas en España y Europa, diversificación del catálogo y un crecimiento del 25 % en el canal online Folder pondrá en marcha, durante el primer semestre del año, seis nuevas aperturas, reforzando su red comercial en un contexto marcado por la contracción del comercio especializado y la presión del canal online.
Este informe demuestra que las marcas más fuertes se traducen en menor riesgo, mayor confianza de los inversores y una creación de valor más resiliente a largo plazo, evidenciando que la marca es un motor medible del rendimiento financiero”.
Consejos prácticos para mitigar los síntomas de las alergias primaverales Para aquellos que experimentan los primeros síntomas de las alergias primaverales, los siguientes consejos pueden ser de gran ayuda para aliviar las molestias: Conocer los pólenes responsables de la alergia y el calendario de polinización.