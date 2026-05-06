El Mercadillo del Gato vuelve al Hotel Palace de Madrid en primavera
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Del 28 al 31 de mayo, el Hotel Palace acoge una nueva edición del Mercadillo del Gato, el clásico más esperado en Madrid. Más de 50 firmas presentan propuestas de moda, accesorios, cosmética, decoración y artesanía en un formato que combina selección y paseo. Con cifras que superan los 20.000 visitantes por edición, el evento mantiene su capacidad de convocatoria sin perder criterio. Una cita útil —y agradable— para detectar marcas y comprar con algo más de intención que impulso
Con la primavera instalada en la ciudad, el Mercadillo del Gato regresa al Hotel Palace del 28 al 31 de mayo con una edición que refuerza su fórmula: selección amplia, ubicación estratégica y una experiencia de compra sin artificio.
Situado junto al eje cultural que forman el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, CaixaForum o el Congreso de los Diputados, el espacio vuelve a activarse como punto de tránsito entre paseo y compra. No es casual: su localización convierte la visita en una extensión natural de cualquier plan por el centro.
En esta edición participarán más de 50 firmas con propuestas en moda femenina, masculina e infantil, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte, pintura en seda, diseño floral, como novedad, y artesanía diversa. El valor no está tanto en la cantidad como en la mezcla: marcas emergentes junto a nombres habituales que ya entienden el tipo de público que aquí circula.
Lejos de plantearse como una feria masiva, el Mercadillo del Gato funciona mejor como recorrido: entrar, mirar, volver sobre lo visto y decidir. Un formato que, tras más de 100 ediciones y 3,5 millones de visitantes acumulados, ha demostrado que no necesita reinventarse para seguir funcionando.
Cada convocatoria reúne entre 20.000 y 24.000 visitantes, una cifra que confirma su posición como uno de los pop-ups de referencia en España sin necesidad de sobreactuación.
HOTEL PALACE, Madrid. Acceso por Plaza Cánovas del Castillo.
Acerca del Mercadillo del Gato
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Especializada en salud integrativa, suplementación y dermocosmética, ha desarrollado un enfoque centrado en el concepto de "bienenvejecer", una filosofía que apuesta por optimizar la salud y la calidad de vida desde el criterio profesional y la personalización, alejándose de las promesas rápidas y del consumo compulsivo de productos wellness.
Mi objetivo es seguir impulsando su crecimiento en España, trabajando de forma cercana con clientes y colaboradores, y reforzando una propuesta de valor basada en la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el diseño", señala Gonçalo Barral con motivo de su nombramiento.
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