El Mercadillo del Gato vuelve al Hotel Palace de Madrid en primavera

Del 28 al 31 de mayo, el Hotel Palace acoge una nueva edición del Mercadillo del Gato, el clásico más esperado en Madrid. Más de 50 firmas presentan propuestas de moda, accesorios, cosmética, decoración y artesanía en un formato que combina selección y paseo. Con cifras que superan los 20.000 visitantes por edición, el evento mantiene su capacidad de convocatoria sin perder criterio. Una cita útil —y agradable— para detectar marcas y comprar con algo más de intención que impulso Con la primavera instalada en la ciudad, el Mercadillo del Gato regresa al Hotel Palace del 28 al 31 de mayo con una edición que refuerza su fórmula: selección amplia, ubicación estratégica y una experiencia de compra sin artificio.

Situado junto al eje cultural que forman el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, CaixaForum o el Congreso de los Diputados, el espacio vuelve a activarse como punto de tránsito entre paseo y compra. No es casual: su localización convierte la visita en una extensión natural de cualquier plan por el centro.

En esta edición participarán más de 50 firmas con propuestas en moda femenina, masculina e infantil, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte, pintura en seda, diseño floral, como novedad, y artesanía diversa. El valor no está tanto en la cantidad como en la mezcla: marcas emergentes junto a nombres habituales que ya entienden el tipo de público que aquí circula.

Lejos de plantearse como una feria masiva, el Mercadillo del Gato funciona mejor como recorrido: entrar, mirar, volver sobre lo visto y decidir. Un formato que, tras más de 100 ediciones y 3,5 millones de visitantes acumulados, ha demostrado que no necesita reinventarse para seguir funcionando.

Cada convocatoria reúne entre 20.000 y 24.000 visitantes, una cifra que confirma su posición como uno de los pop-ups de referencia en España sin necesidad de sobreactuación.

HOTEL PALACE, Madrid. Acceso por Plaza Cánovas del Castillo.

28 al 31 de mayo (4 días).

11:00 a 21:00 ininterrumpidamente.

Entrada gratuita Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato es uno de los grandes referentes del universo pop-up en España. Nacido en Madrid, su carácter itinerante y efímero le ha llevado a instalarse en algunos de los espacios más emblemáticos del país, en Madrid, en puntos como el Hotel Palace y Gran Vía 13. El Hotel Carlton de Bilbao o el Hotel María Cristina de San Sebastián, convirtiendo cada edición en una cita única.

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