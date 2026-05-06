No es la edad lo que más envejece un rostro, sino ciertas decisiones mal planteadas. En los últimos años, la normalización de los retoques ha traído consigo un fenómeno menos visible: resultados que, lejos de rejuvenecer, añaden años, dureza o artificialidad. No se trata de cuestionar la medicina estética, sino de entender dónde falla Porque el problema no suele ser el tratamiento en sí, sino cómo, cuándo, dónde y por qué se realiza. Clínica Ibiza, redefiniendo la belleza con los mayores avances y la tecnología, recuerda lo que hay que evitar. Clinicaibiza.com

1. No escuchar al profesional: El médico quiere ayudarte, y sabe cómo hacerlo, es fundamental solicitar y atender a su opinión, más allá de lo que dicen los amigos o lo que se puede leer, ya que cada rostro, cuerpo y naturaleza responden a intervenciones y necesidades diferentes.

2. Empezar por volumen en lugar de por calidad de piel: Rellenar sin haber trabajado antes la piel (manchas, textura, luminosidad) genera un efecto pesado y poco natural. La base de un rostro joven no es el volumen, es la calidad.

3. Corregir zonas aisladas sin visión global: "Solo quiero labios, ojeras o pómulos" sin entender el conjunto del rostro rompe la armonía. El envejecimiento es estructural, no puntual.

3. Repetir sin revisar: Muchos pacientes encadenan retoques sin reevaluar resultados anteriores. La acumulación, aunque sea de pequeñas cantidades, termina alterando proporciones.

4. Confundir naturalidad con falta de intervención: Lo natural no es "no hacer nada", sino hacerlo bien. La medicina estética y la cirugía bien planteadas son eficaces a la hora de mejorar nuestro aspecto. La infracorrección también puede acentuar signos de cansancio o descolgamiento.

5. Seguir tendencias en lugar de indicaciones médicas: Labios excesivamente proyectados, pómulos marcados o mandíbulas definidas responden a modas, no siempre a necesidades reales del rostro.

6. Llegar tarde esperando un cambio radical: Cuando la flacidez o la pérdida de estructura están avanzadas, los tratamientos no quirúrgicos tienen un margen limitado. Forzarlos puede generar resultados artificiales. Por eso los tratamientos preventivos son muy aconsejables.

7. Elegir técnica antes que diagnóstico: Ir a consulta pidiendo un tratamiento concreto, en lugar de un análisis, es uno de los errores más frecuentes. La indicación debería ser siempre consecuencia del diagnóstico, no al revés.

Acerca de Clínica Ibiza

Clínica Ibiza, ubicada en el prestigioso barrio de Retiro en Madrid, es un centro líder en medicina y cirugía estética que se distingue por ofrecer tratamientos de vanguardia en un ambiente exclusivo. Con un equipo de profesionales altamente cualificados y una dedicación incansable a la excelencia y la atención personalizada, la clínica asegura que cada paciente reciba el mejor cuidado posible, adaptado a sus necesidades específicas.

Especializada en procedimientos como injertos capilares, donde son reconocidos como número uno en España, Clínica Ibiza también proporciona una amplia variedad de servicios estéticos que incluyen tratamientos faciales avanzados, técnicas de rejuvenecimiento corporal y depilación láser. Su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente es evidente en cada aspecto de su práctica, desde la consulta inicial hasta el seguimiento post-tratamiento, garantizando resultados que no solo buscan mejorar la estética sino también el bienestar general del paciente.

¿Dónde? C. de Antonio Arias, 7, Retiro, 28009 Madrid

