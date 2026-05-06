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El Grupo Hansgrohe nombra a Gonçalo Barral nuevo gerente de hansgrohe España

Comunicae
miércoles, 6 de mayo de 2026, 14:53 h (CET)
El nuevo responsable de la filial española asume el cargo con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible de la marca y reforzar su posicionamiento en el mercado

Hansgrohe anuncia el nombramiento de Gonçalo Barral como nuevo gerente de hansgrohe España. Desde esta posición, asumirá la dirección estratégica y el desarrollo del negocio en el mercado nacional, liderando una nueva etapa orientada a consolidar el crecimiento sostenible de la compañía y reforzar su cercanía con clientes, prescriptores y partners.


Gonçalo Barral cuenta con una sólida trayectoria profesional en dirección general, desarrollo de negocio y liderazgo de equipos en entornos internacionales. A lo largo de su carrera ha acumulado una amplia experiencia en la gestión de organizaciones orientadas al crecimiento y la creación de valor a largo plazo, con un enfoque centrado en el equipo y en el cliente.


En su nuevo rol, Gonçalo Barral será responsable de definir y ejecutar la estrategia de Hansgrohe España, fortalecer las relaciones con los principales actores del sector y continuar consolidando el posicionamiento de la marca como referente en soluciones premium para el baño y la cocina, donde convergen diseño, innovación tecnológica y uso responsable de los recursos.


La filial española de la marca ocupa un lugar destacado en la historia y el desarrollo internacional de la compañía. España fue la primera filial internacional de hansgrohe, un hito que marcó el inicio de su expansión global y sentó las bases de una presencia que hoy se extiende a más de 150 países. Desde entonces, hansgrohe España ha desempeñado un papel clave en la implantación de la marca y en el acompañamiento a los profesionales del sector.


Con este nombramiento, hansgrohe España refuerza su estructura directiva y consolida su apuesta por un liderazgo cercano y estratégico, alineado con la visión global del Grupo Hansgrohe y orientado a seguir ofreciendo soluciones que mejoran la vida de las personas a través del agua.


"Asumo este nuevo reto con gran ilusión y sentido de la responsabilidad. Hansgrohe es una marca con una sólida trayectoria, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y un equipo altamente profesional. Mi objetivo es seguir impulsando su crecimiento en España, trabajando de forma cercana con clientes y colaboradores, y reforzando una propuesta de valor basada en la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el diseño", señala Gonçalo Barral con motivo de su nombramiento. Asimismo, Gonçalo Barral ha querido reconocer la labor de todo el equipo y de sus predecesores al frente de la filial, destacando su contribución al desarrollo y posicionamiento de hansgrohe en el mercado español, así como el legado sobre el que se apoya esta nueva etapa.


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