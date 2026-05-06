La farmacéutica Fatima Rachdan afirma que hay consumidores compulsivos de suplementos innecesarios
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Cada vez más personas toman suplementos por recomendación de redes sociales, influencers, podcasts o vídeos virales. Magnesio para dormir, ashwagandha para el estrés, berberina para adelgazar, melatonina para descansar, colágeno, probióticos, NAD+, hierro, vitamina D, omega 3, etc. El mercado de la suplementación vive un auge inédito e imparable, pero también una peligrosa simplificación: la idea de que, por venderse sin receta o parecer "natural", cualquier suplemento es inocuo y sirve para cualquiera
Sin embargo, un suplemento mal indicado, mal combinado o tomado sin control puede generar problemas de salud, interferir con medicamentos, alterar analíticas o incluso empeorar síntomas que la persona interpreta erróneamente. Desde Farmacia FEM, la farmacéutica Fátima Rachdan advierte de los principales errores, factores y riesgos que se está viendo en sus sesiones de asesoría.
1. Más suplementos no significa más salud
2. "Natural" no significa inocuo
3. Internet no puede diagnosticarte
4. La suplementación debe ser individualizada
5. No todos los suplementos combinan bien entre sí
6. El momento de toma influye en el resultado
7. La calidad del suplemento importa
8. Los suplementos no compensan un mal estilo de vida
9. Algunos suplementos requieren descansos y revisión
10. La suplementación requiere criterio profesional
Acerca de Fátima Rachdan y Farmacia FEM
Además de su trabajo en farmacia y consulta, Rachdan ha creado una creciente comunidad digital de más de 80.000 seguidores en redes sociales, donde comparte consejos sobre salud, suplementación, longevidad, dermocosmética y hábitos de vida saludables desde un enfoque divulgativo y basado en evidencia científica. A través de sus contenidos, cuestiona muchas de las tendencias virales del bienestar y defiende una idea sencilla: "menos productos, más criterio".
Instagram: @farmaciafem " Web: www.femfarmacia.com
Especializada en salud integrativa, suplementación y dermocosmética, ha desarrollado un enfoque centrado en el concepto de "bienenvejecer", una filosofía que apuesta por optimizar la salud y la calidad de vida desde el criterio profesional y la personalización, alejándose de las promesas rápidas y del consumo compulsivo de productos wellness.
Mi objetivo es seguir impulsando su crecimiento en España, trabajando de forma cercana con clientes y colaboradores, y reforzando una propuesta de valor basada en la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el diseño", señala Gonçalo Barral con motivo de su nombramiento.
Clínica Ibiza, redefiniendo la belleza con los mayores avances y la tecnología, recuerda lo que hay que evitar.