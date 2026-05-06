La agencia de marketing digital yoSEO Marketing explica cómo el SEO debe evolucionar en las empresas ante el auge de la inteligencia artificial

Según recoge Semrush, se prevé que las herramientas de IA superen el volúmen de tráfico en motores de búsqueda tradicionales para 2028. Esto está transformando la búsqueda online y obliga a las empresas a adaptar su estrategia de visibilidad orgánica La irrupción de la Inteligencia Artificial en motores de búsqueda como Google, así como el uso por parte de los usuarios de herramientas como Chat GPT, Gemini y otras, está provocando uno de los mayores cambios en marketing digital. El modelo tradicional basado en buscadores está evolucionando hacia un entorno donde las respuestas directas generadas por IA ganan protagonismo y donde los usuarios ya no solo buscan en Google u otros buscadores tradicionales.

En este nuevo escenario, yoSEO Marketing, agencia de marketing digital en Madrid, analiza cómo esta transformación está impactando en el SEO y qué deben hacer las empresas para seguir siendo visibles.

El SEO no ha muerto, sólo ha evolucionado

Según datos recogidos por Semrush, herramientas como ChatGPT ya cuentan con 700 millones de usuarios activos semanales y superan los 5.000 millones de visitas mensuales, situándose entre los sitios más visitados del mundo. Este crecimiento confirma que estas herramientas se han convertido en un canal clave para la búsqueda de información.

Sin embargo, aunque uno de los impactos más relevantes de la IA en el SEO es la reducción del tráfico orgánico tradicional, surge un nuevo enfoque conocido como GEO (Generative Engine Optimization), que amplía el SEO tradicional hacia la optimización para motores de respuesta basados en inteligencia artificial.

Desde yoSEO Marketing explican que este nuevo modelo, que se sigue basando en trabajar el SEO tradicional, implica centrarse cada vez más en aspectos como:

La creación de contenido estructurado y fácil de interpretar

El uso de lenguaje natural orientado a preguntas

La construcción de autoridad temática

La generación de contenido fiable y verificable El objetivo ya no es solo aparecer en Google, sino ser una fuente reconocida por sistemas de IA como ChatGPT.

Un cambio en el comportamiento del usuario

Según recoge Semrush, aproximadamente el 60% de las búsquedas ya no generan clics, debido a que los usuarios obtienen la respuesta directamente en la página de resultados.

Además, cuando aparece un resumen de IA, solo el 8% de los usuarios hace clic en los enlaces tradicionales, frente al 15% cuando no existe este tipo de resultado. Esta realidad obliga a replantear completamente la forma en la que se mide el éxito en SEO, pasando de una estrategia centrada en el tráfico a una basada en la visibilidad y la autoridad.

En esta línea, un estudio de Pew Research Center (2025) señala que alrededor del 26% de las búsquedas con IA finalizan sin ninguna interacción adicional, lo que demuestra que muchos usuarios consideran suficiente la respuesta generada, pero que para adquirir productos o servicios el usuario sigue recurriendo a los motores de búsqueda tradicionales.

Esto demuestra que el comportamiento del usuario está evolucionando rápidamente. Casi el 35% de la Generación Z utiliza la IA para buscar información, lo que confirma que las nuevas generaciones están adoptando estas herramientas como alternativa a los buscadores tradicionales.

Además, el 80% de los consumidores utiliza resúmenes de IA en al menos el 40% de sus búsquedas (Informe de crecimiento, 2025), lo que demuestra que este tipo de resultados ya forma parte habitual de la experiencia de usuario. Y es que según datos del propio Google, el contenido generado por IA en la búsqueda de Google aparece ahora en más del 17% de los principales resultados de búsqueda.

yoSEO Marketing, adaptación de las estrategias SEO al nuevo paradigma digital

La inteligencia artificial no solo está transformando el SEO, sino redefiniendo por completo la forma en la que los usuarios acceden a la información. La visibilidad ya no depende únicamente de aparecer en los primeros resultados, sino de ser parte de las respuestas que ofrecen los sistemas de IA.

Por ello, en yoSEO Marketing trabajan en la evolución de las estrategias de posicionamiento orgánico hacia modelos híbridos que integran SEO tradicional y optimización para motores de respuesta (GEO), ayudando a las marcas a mantener su visibilidad tanto en buscadores como en plataformas de IA.

El objetivo es claro: anticiparse a los cambios del comportamiento de búsqueda, reforzar la autoridad digital de las marcas y asegurar su presencia allí donde los usuarios realmente buscan y necesitan obtener sus respuestas.

Por esta razón, yoSEO Marketing ofrece a empresas, profesionales y emprendedores una auditoría web gratuita y sin compromiso, realizada por un consultor especializado, para analizar el estado real de cualquier página web y detectar oportunidades claras de mejora que ayuden a aumentar la visibilidad en buscadores y herramientas de IA.

Solicitar una auditoría web gratis y sin compromiso.

