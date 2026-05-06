The Factory School consolida la integración de inteligencia artificial en la formación BIM tras casi dos años de aplicación en sus másteres

El Máster BIM + IA incorpora herramientas y procesos de inteligencia artificial aplicados al modelado, la documentación, la coordinación, el análisis y la gestión de información en proyectos del sector AECO The Factory School consolida su posicionamiento en formación BIM especializada tras más de un año integrando inteligencia artificial en sus programas dirigidos al sector AECO. El Máster BIM + IA combina metodología BIM, herramientas profesionales y aplicaciones de IA enfocadas a mejorar procesos de modelado, documentación, análisis, visualización y coordinación de proyectos.

La incorporación de inteligencia artificial a los flujos BIM no es una tendencia aislada, sino una evolución natural de la digitalización del sector. La arquitectura, la ingeniería y la construcción trabajan cada vez más con modelos, datos, documentación técnica y procesos colaborativos, un contexto en el que la IA puede aportar nuevas capacidades para optimizar tareas, interpretar información y mejorar la eficiencia profesional.

En este escenario, The Factory School mantiene una apuesta clara por una formación BIM conectada con la realidad del mercado. El Máster BIM + IA integra la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo dentro del flujo de trabajo BIM, no como un añadido superficial, sino como una capa que permite acelerar procesos, mejorar entregables y ampliar las competencias digitales de los profesionales del sector.

Una formación BIM adaptada a la evolución del sector

El BIM se ha consolidado como una metodología clave para desarrollar, coordinar y gestionar proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Sin embargo, el contexto profesional ha cambiado de forma significativa en los últimos años. Los equipos técnicos necesitan trabajar con mayor volumen de información, responder a plazos más ajustados y coordinar procesos cada vez más complejos.

La inteligencia artificial empieza a tener un papel relevante en ese nuevo escenario. Su aplicación puede ayudar en tareas relacionadas con la consulta de información, la estructuración de datos, el apoyo documental, la generación de contenidos, la revisión de modelos, la preparación de entregables o la comunicación de decisiones técnicas. No sustituye la metodología BIM, pero sí puede ampliar sus posibilidades cuando se utiliza con criterio profesional.

"Llevamos más de un año incorporando inteligencia artificial en los másteres BIM, no como una tendencia aislada, sino como parte de una evolución natural de los flujos de trabajo digitales del sector AECO", señala Miguel Picado, BIM Manager y director del área BIM de The Factory School. "El objetivo es que los alumnos entiendan cómo aplicar estas herramientas dentro de procesos reales, con una base BIM sólida y una visión práctica del entorno profesional".

De la metodología BIM a los flujos de trabajo inteligentes

Uno de los principales retos para los profesionales BIM es aprender a gestionar información de forma más eficiente. Los modelos digitales concentran cada vez más datos, documentación, relaciones entre disciplinas y decisiones de proyecto. En este contexto, la IA puede actuar como un recurso de apoyo para analizar, ordenar, sintetizar y transformar información técnica.

El Máster BIM + IA aborda esta realidad desde una perspectiva aplicada. Su enfoque no se limita al aprendizaje de herramientas, sino que busca que el alumno comprenda cómo construir flujos de trabajo más productivos, cómo conectar procesos y cómo utilizar la inteligencia artificial para resolver necesidades concretas dentro de un entorno BIM.

Esta integración resulta especialmente relevante para perfiles que quieren desarrollar competencias en modelado, documentación, coordinación y gestión de información. La combinación de BIM e inteligencia artificial permite preparar a profesionales más versátiles, capaces de adaptarse a la transformación digital del sector y de responder a nuevas exigencias en estudios, ingenierías, constructoras y consultoras especializadas.

La clave está en entender que la IA no reemplaza el conocimiento técnico ni la metodología BIM, sino que puede convertirse en una aliada para trabajar con mayor agilidad, mejorar la calidad de determinados procesos y liberar tiempo en tareas de bajo valor añadido. Para ello, resulta imprescindible aprender a utilizarla de forma ordenada, crítica y alineada con los objetivos del proyecto.

Una trayectoria consolidada en formación BIM

The Factory School lleva años desarrollando formación especializada en metodología BIM. La integración de IA en sus másteres BIM con muy buenos resultados refuerza una idea clave: la escuela no se suma ahora a una tendencia, sino que lleva tiempo adaptando sus programas a la evolución real del mercado.

Esta trayectoria permite que el Máster BIM se plantee como una formación orientada a profesionales y estudiantes que buscan incorporarse o evolucionar dentro del sector AECO con competencias actualizadas. El programa responde a un perfil cada vez más demandado: profesionales capaces de trabajar con metodología BIM, entender los procesos digitales del proyecto y aprovechar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo productivo.

El Máster BIM se imparte en modalidad online tutorizada y cuenta con reconocimiento oficial Autodesk y buildingSMART, reforzando su vinculación con los estándares y herramientas de referencia en el ámbito profesional.

Con esta propuesta, The Factory School refuerza su apuesta por una formación BIM práctica, actualizada y conectada con las nuevas competencias digitales que están transformando la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

