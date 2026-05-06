AleaSoft: bajada de precios de mercados europeos en abril, récords de FV y Brent en máximos desde 2022

En abril, los precios mensuales de la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos descendieron respecto a marzo y se situaron, en su mayoría, por debajo de 85 €/MWh, con varios mercados en sus niveles más bajos de los últimos meses. La bajada de los precios del gas, una demanda más baja y el aumento de la producción solar favorecieron esta tendencia, en un mes que también dejó récords históricos de producción fotovoltaica y el promedio más alto de los futuros de Brent desde agosto de 2022 En abril de 2026, los precios promedio mensuales descendieron en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos respecto a marzo y quedaron, en la mayoría de los casos, por debajo de 85 €/MWh.

Francia registró el promedio mensual más bajo, de 39,80 €/MWh, mientras que Italia anotó el más elevado, de 119,47 €/MWh.

La bajada de precios en abril permitió que Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos alcanzaran sus niveles mensuales más bajos de los últimos meses.

Abril volvió a dejar máximos para la energía fotovoltaica. La producción con esta tecnología aumentó en los principales mercados europeos tanto respecto a marzo como en términos interanuales, y todos alcanzaron récords históricos para un mes de abril.

La producción eólica evolucionó de forma desigual. Alemania e Italia incrementaron su generación respecto a abril de 2025, mientras que la península ibérica registró descensos, del 16% en España y del 34% en Portugal.

La demanda eléctrica mostró un comportamiento mixto: aumentó en la mayoría de los mercados frente a abril de 2025, pero descendió en todos ellos respecto a marzo, influida por unas temperaturas más suaves.

Los futuros de gas TTF para el Front‑Month en el mercado ICE promediaron 44,98 €/MWh en abril, un 15% menos que en marzo, aunque se mantuvieron por encima de los niveles de hace un año.

Los futuros de derechos de emisión de CO2 para diciembre de 2026 en el mercado EEX alcanzaron en abril un promedio mensual de 74,04 €/t, un 5,7% superior al de marzo y un 10% mayor que el de abril de 2025.

Los futuros de petróleo Brent para el Front‑Month en el mercado ICE registraron un promedio de 102,46 $/bbl, el más alto desde agosto de 2022, todavía condicionados por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

Para conocer en detalle la evolución de los mercados de energía europeos durante abril de 2026, está disponible el informe completo en este enlace.

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