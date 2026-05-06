FSIE Madrid exige a la Consejería un compromiso real con la Educación Infantil: "No somos un servicio asistencial, somos labase del sistema"

El sindicato propone una reducción de ratios de al menos un 25% para garantizar la seguridad y el desarrollo emocional del alumnado. FSIE Madrid reclama la inclusión de las trabajadoras en pago delegado y un complemento autonómico para acabar con la injusticia salarial en la gestión indirecta FSIE Madrid se ha reunido hoy con Mercedes Zarzalejo, Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Ignacio Martín (Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial), José Carlos Fernández (viceconsejero), Joaquín Rubio (Secretario General Técnico), Izaskun Urgoiti (jefa de gabinete) y Soledad Raboso (Adjunta Jefa Gabinete), para presentar un plan estratégico de mejora para el sector de Educación Infantil (0-3 años). José María Méndez, Secretario General de FSIE Madrid, ha defendido que "esta etapa es clave para el desarrollo cognitivo y social del alumnado, por lo que su gestión no puede reducirse a criterios económicos o de conciliación".

FSIE Madrid ha solicitado una reducción mínima del 25% en las ratios actuales, argumentando que los grupos vigentes impiden fomentar la autonomía, la socialización y el aprendizaje fuera del núcleo familiar de forma integral. La propuesta concreta sitúa el máximo en 6 alumnos para el tramo de 0 a 1 año, 10 alumnos para 1 a 2 años y 15 alumnos para 2 a 3 años.

Asimismo, se ha exigido apoyo fijo en todas las aulas para poner en valor la enorme labor que se realiza en esta etapa, permitiendo el trabajo por proyectos, garantizando la seguridad constante y reduciendo al mismo tiempo el agotamiento que sufren los profesionales.

El sindicato ha presentado una comparativa salarial que evidencia una "brecha inaceptable": mientras un maestro en la red pública percibe entre 2.460€ y 2.600€ brutos mensuales, en la gestión indirecta el salario se desploma hasta los 1.560€. Para corregir esta situación, FSIE Madrid propone la implantación del pago delegado y un complemento autonómico.

Finalmente, la organización ha pedido que "se valore el proyecto educativo por encima del interés económico en las licitaciones". Una licitación a la baja solo significa precariedad laboral y recortes en la alimentación y materiales de los niños. Si el proyecto pedagógico no alcanza la excelencia, la oferta económica no debería ni considerarse. "La escuela infantil no es una obra civil, es la base del sistema educativo".

Al término del encuentro, la Consejera Mercedes Zarzalejo ha ratificado su compromiso de mantener la interlocución abierta con una próxima reunión de trabajo. En este sentido, la Administración se ha comprometido a revisar a fondo las condiciones de los nuevos pliegos para el curso 27/28.

Entre las medidas que la Consejería se ha comprometido a estudiar destaca la implantación de apoyos fijos en las aulas, con el objetivo de establecer una estructura de cuatro educadoras para cada dos clases, logrando así una reducción real de la ratio por profesional. Asimismo, ante la preocupación de FSIE Madrid por la precariedad salarial, la Consejera ha señalado que se ha incrementado el 17% en los módulos de financiación, FSIE MADRID lamenta que "esta subida no haya revertido proporcionalmente en las trabajadoras". La Consejera ha adelantado que el próximo ejercicio contará con una nueva subida del 9% en dichos módulos.

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