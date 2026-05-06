U.S. Polo Assn. alcanza un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas en 2025
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La marca refuerza su crecimiento global con ventas récord, expansión en mercados clave y una ambiciosa estrategia para aumentar su red de tiendas físicas y canales digitales en todo el mundo
USPA Global, la empresa que gestiona U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anunció hoy que la marca deportiva global ha alcanzado un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial en 2025, reflejando un fuerte impulso en los mercados, canales y categorías de producto globales. U.S. Polo Assn. avanza hacia un objetivo a largo plazo de 4.000 millones de dólares en ventas minoristas globales y 1.500 tiendas de marca en todo el mundo.
Crecimiento récord y dinamismo global
India sigue siendo el mercado de más rápido crecimiento de la marca, donde U.S. Polo Assn. es ampliamente reconocida como la mayor marca de ropa masculina deportiva-casual del país, con una trayectoria a largo plazo hacia los 1.000 millones de dólares en ventas minoristas. La marca también activará varios mercados estratégicos en 2026, incluidos Australia, Polonia, Argentina, Brasil, Tailandia, Vietnam y determinados mercados africanos.
En la actualidad, la presencia de U.S. Polo Assn. abarca 190 países, con aproximadamente 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn. y miles de otros puntos de venta, incluidos grandes almacenes, comercios especializados, canales de artículos deportivos y comercio electrónico. U.S. Polo Assn. continúa ascendiendo en el ranking minorista como una de las mayores marcas deportivas licenciadas del mundo, situándose entre las cinco primeras junto a la NFL, MLB y NBA, según la clasificación anual de License Global.
"U.S. Polo Assn. experimentó otro año histórico en 2025, impulsado por el crecimiento estratégico global, una ejecución consistente y la fortaleza de nuestra conexión auténtica con el deporte del polo", explicó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa U.S. Polo Assn.
Expansión DTC y campaña global del 135 aniversario
"Nuestra estrategia directa al consumidor es un potente motor de crecimiento global mientras apuntamos a 1.500 tiendas U.S. Polo Assn. y 100 sitios digitales a largo plazo", añadió Prince. "Al invertir en nuestra red minorista inspirada en el deporte y en nuestro ecosistema de comercio electrónico de marca, estamos construyendo relaciones más sólidas con los consumidores mientras impulsamos la escala, la consistencia y el impulso a largo plazo de U.S. Polo Assn.".
U.S. Polo Assn. amplió y elevó su red minorista durante 2025 al mejorar las tiendas insignia y ubicaciones estratégicas clave en todo el mundo con un concepto de marca más refinado y centrado en el deporte. Estas tiendas están diseñadas para reflejar la herencia auténtica de la marca al tiempo que ofrecen una experiencia de compra consistente y mejorada en todos los mercados. Cada ubicación presenta colecciones cuidadosamente seleccionadas para hombres, mujeres y niños, respaldadas por elementos de diseño de tienda actualizados, narrativa y presentación de productos que refuerzan el compromiso del consumidor y consolidan la fortaleza global de la marca U.S. Polo Assn.
Apoyando aún más las estrategias de compromiso con el consumidor de la marca, U.S. Polo Assn. ejecutó con éxito una serie de eventos globales y campañas de marca por su 135 aniversario para aficionados al deporte y consumidores en 2025. La campaña de aniversario de U.S. Polo Assn. celebró el 135 aniversario de USPA, fundada en 1890 y una de las entidades rectoras del deporte más antiguas de Estados Unidos. Estas activaciones destacadas se llevaron a cabo en mercados principales como Estados Unidos, India, Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio.
Perspectivas
U.S. Polo Assn. también ejecutará su campaña global de la camiseta polo, An Icon Born from the Game™. La campaña global es un potente homenaje a los orígenes deportivos auténticos de la icónica camiseta polo y a su evolución como uno de los elementos de estilo más duraderos del mundo. Como marca deportiva oficial de USPA, U.S. Polo Assn. ocupa un lugar auténtico en la historia de la camiseta polo. Lanzada globalmente en 190 países en 2026, An Icon Born from the Game cobrará vida a través de una presencia coordinada y multicanal diseñada para hacer que la camiseta polo de U.S. Polo Assn. sea inconfundiblemente visible dondequiera que los consumidores interactúen con la marca inspirada en el deporte.
"Nuestro equipo global y socios estratégicos ofrecieron resultados excepcionales en retail, digital, producto, marketing e iniciativas deportivas en 2025", afirmó Prince. "Nunca he estado más seguro de la trayectoria del negocio de U.S. Polo Assn. a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global y fortaleciendo nuestra posición de liderazgo".
Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global
USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, que es el líder mundial en contenido de polo. Para más información, visitar globalpolo.com.
La marca refuerza su crecimiento global con ventas récord, expansión en mercados clave y una ambiciosa estrategia para aumentar su red de tiendas físicas y canales digitales en todo el mundo USPA Global, la empresa que gestiona U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anunció hoy que la marca deportiva global ha alcanzado un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial en 2025, reflejando un fuerte impulso en los mercados, canales y categorías de producto globales.
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